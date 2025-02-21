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Трамп сравнил переговоры с Путиным и Украиной - 21.02.2025, ПРАЙМ
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Трамп сравнил переговоры с Путиным и Украиной
Трамп сравнил переговоры с Путиным и Украиной - 21.02.2025, ПРАЙМ
Трамп сравнил переговоры с Путиным и Украиной
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным прошли лучше, чем переговоры с Украиной. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T21:39+0300
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политика
дональд трамп
переговоры
владимир путин
украина
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ВАШИНГТОН, 21 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным прошли лучше, чем переговоры с Украиной. "У меня были очень хорошие переговоры с Путиным ... (и - прим. ред.) не очень хорошие переговоры с Украиной", - заявил Трамп на встрече с губернаторами, его слова передает пул журналистов Белого дома. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия и США условились немедленно начать конкретную субстантивную подготовку встречи Путина и Трампа. Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
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дональд трамп, переговоры, владимир путин, украина
Политика, Дональд Трамп, переговоры, Владимир Путин, УКРАИНА
21:39 21.02.2025 (обновлено: 21:43 21.02.2025)
 
Трамп сравнил переговоры с Путиным и Украиной

Трамп: переговоры с Путиным прошли лучше, чем переговоры с Украиной

© Фото : Official White House photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© Фото : Official White House photo by Daniel Torok
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ВАШИНГТОН, 21 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным прошли лучше, чем переговоры с Украиной.
"У меня были очень хорошие переговоры с Путиным ... (и - прим. ред.) не очень хорошие переговоры с Украиной", - заявил Трамп на встрече с губернаторами, его слова передает пул журналистов Белого дома.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия и США условились немедленно начать конкретную субстантивную подготовку встречи Путина и Трампа.
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Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
 
ПолитикаДональд ТрамппереговорыВладимир ПутинУКРАИНА
 
 
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