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В московском метро запустят первый беспилотный поезд
В московском метро запустят первый беспилотный поезд - 21.02.2025, ПРАЙМ
В московском метро запустят первый беспилотный поезд
Первый беспилотный поезд запустят на Большой кольцевой линии метро Москвы в 2025 году, в дальнейшем технологию планируется внедрить и на других линиях, сообщили | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T20:55+0300
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Первый беспилотный поезд запустят на Большой кольцевой линии метро Москвы в 2025 году, в дальнейшем технологию планируется внедрить и на других линиях, сообщили журналистам в пресс-службе мэра и правительства столицы. В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин представил президенту России Владимиру Путину инновационные разработки московских предприятий в сфере новых материалов и химии. Презентация состоялась в ходе ежегодного Форума будущих технологий на стенде правительства Москвы. "В настоящий момент правительство Москвы прорабатывает вопросы организации беспилотного движения поездов в Московском метрополитене. С учетом самых коротких в мире интервалов движения поездов, 60–90 секунд, реализация проекта требует обеспечить гарантированную, надежную и сверхбыструю мобильную связь на базе сетей пятого поколения 5G… Правительство Москвы обеспечит гарантированный заказ российских базовых станций мобильной связи 5G для технологической связи в метро в объеме около 1100 единиц в течение трех лет, что позволит уже в 2025 году запустить первый беспилотный поезд на Большой кольцевой линии Московского метрополитена, а в дальнейшем – планомерно внедрять эту технологию на других линиях", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что благодаря появлению в Зеленограде производства фотонных интегральных систем, стало возможным создание российских базовых станций связи пятого поколения. Технология 5G почти в 100 раз быстрее действующего сегодня стандарта связи четвертого поколения: 4G (LTE).
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московское метро
Экономика, московское метро
В московском метро запустят первый беспилотный поезд
Власти Москвы: в 2025 году в столичном метро запустят первый беспилотный поезд
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Первый беспилотный поезд запустят на Большой кольцевой линии метро Москвы в 2025 году, в дальнейшем технологию планируется внедрить и на других линиях, сообщили журналистам в пресс-службе мэра и правительства столицы.
В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин представил президенту России Владимиру Путину инновационные разработки московских предприятий в сфере новых материалов и химии. Презентация состоялась в ходе ежегодного Форума будущих технологий на стенде правительства Москвы.
"В настоящий момент правительство Москвы прорабатывает вопросы организации беспилотного движения поездов в Московском метрополитене. С учетом самых коротких в мире интервалов движения поездов, 60–90 секунд, реализация проекта требует обеспечить гарантированную, надежную и сверхбыструю мобильную связь на базе сетей пятого поколения 5G… Правительство Москвы обеспечит гарантированный заказ российских базовых станций мобильной связи 5G для технологической связи в метро в объеме около 1100 единиц в течение трех лет, что позволит уже в 2025 году запустить первый беспилотный поезд на Большой кольцевой линии Московского метрополитена, а в дальнейшем – планомерно внедрять эту технологию на других линиях", - рассказали в пресс-службе.
Собянин рассказал об открытии новых станций метро до конца года
Там добавили, что благодаря появлению в Зеленограде производства фотонных интегральных систем, стало возможным создание российских базовых станций связи пятого поколения. Технология 5G почти в 100 раз быстрее действующего сегодня стандарта связи четвертого поколения: 4G (LTE).