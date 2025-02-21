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Хакер похитил у криптобиржи рекордные $1,5 млрд, передает Bloomberg - 21.02.2025, ПРАЙМ
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Хакер похитил у криптобиржи рекордные $1,5 млрд, передает Bloomberg
Хакер похитил у криптобиржи рекордные $1,5 млрд, передает Bloomberg - 21.02.2025, ПРАЙМ
Хакер похитил у криптобиржи рекордные $1,5 млрд, передает Bloomberg
С криптовалютной биржи Bybit было похищено почти 1,5 миллиарда долларов в криптовалюте, что стало крупнейшей кражей за историю индустрии, пишет агентство... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T21:20+0300
2025-02-21T21:21+0300
происшествия
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. С криптовалютной биржи Bybit было похищено почти 1,5 миллиарда долларов в криптовалюте, что стало крупнейшей кражей за историю индустрии, пишет агентство Блумберг со ссылкой на компанию и аналитиков. "Криптобиржа Bybit сообщила, что один из ее кошельков был взломан, в результате чего, по мнению криптоаналитиков, было потеряно почти 1,5 миллиарда долларов в криптовалюте, что стало крупнейшей кражей за всю историю индустрии", - говорится в материале. Ранее в пятницу аналитик ZachXBT сообщил в своем Telegram-канале, что в результате "подозрительных транзакций" с одного из кошельков на Bybit было выведено активов на сумму 1,46 миллиарда долларов. Глава криптобиржи Бен Чжоу (Ben Zhou) в своем аккаунте в соцсети X подтвердил, что хакер получил контроль над холодным кошельком с криптовалютой Ethereum и перевел всю криптовалюту на неизвестный адрес. Чжоу заявил, что если потери не будут возвращены, то их покроет сама биржа, сумму глава компании не назвал. Этот взлом стал крупнейшей кражей криптовалюты в истории, обойдя по сумме похищение 611 миллионов долларов из Poly Network в 2021 году, пишет агентство со ссылкой на аналитическую Elliptic. В августе 2021 года блокчейн-платформа Poly Network подверглась хакерской атаке, в рамках которой у ее пользователей украли криптовалюту на рекордную на тот момент сумму - более 600 миллионов долларов. Криптобиржа Bybit была основана в 2018 году, насчитывает более 40 миллионов пользователей во всем мире. Штаб-квартира располагается в Дубае, ОАЭ.
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похищение денег
Происшествия, похищение денег
21:20 21.02.2025 (обновлено: 21:21 21.02.2025)
 
Хакер похитил у криптобиржи рекордные $1,5 млрд, передает Bloomberg

Bloomberg: хакер похитил у криптобиржи Bybit рекордные $1,5 млрд в криптовалюте

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. С криптовалютной биржи Bybit было похищено почти 1,5 миллиарда долларов в криптовалюте, что стало крупнейшей кражей за историю индустрии, пишет агентство Блумберг со ссылкой на компанию и аналитиков.
"Криптобиржа Bybit сообщила, что один из ее кошельков был взломан, в результате чего, по мнению криптоаналитиков, было потеряно почти 1,5 миллиарда долларов в криптовалюте, что стало крупнейшей кражей за всю историю индустрии", - говорится в материале.
Ранее в пятницу аналитик ZachXBT сообщил в своем Telegram-канале, что в результате "подозрительных транзакций" с одного из кошельков на Bybit было выведено активов на сумму 1,46 миллиарда долларов.
Глава криптобиржи Бен Чжоу (Ben Zhou) в своем аккаунте в соцсети X подтвердил, что хакер получил контроль над холодным кошельком с криптовалютой Ethereum и перевел всю криптовалюту на неизвестный адрес. Чжоу заявил, что если потери не будут возвращены, то их покроет сама биржа, сумму глава компании не назвал.
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Этот взлом стал крупнейшей кражей криптовалюты в истории, обойдя по сумме похищение 611 миллионов долларов из Poly Network в 2021 году, пишет агентство со ссылкой на аналитическую Elliptic. В августе 2021 года блокчейн-платформа Poly Network подверглась хакерской атаке, в рамках которой у ее пользователей украли криптовалюту на рекордную на тот момент сумму - более 600 миллионов долларов.
Криптобиржа Bybit была основана в 2018 году, насчитывает более 40 миллионов пользователей во всем мире. Штаб-квартира располагается в Дубае, ОАЭ.
 
Происшествияпохищение денег
 
 
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