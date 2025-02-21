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Покупатели жилья в Москве отказались от расчетов через банковские ячейки

Покупатели жилья в Москве отказались от расчетов через банковские ячейки - 21.02.2025, ПРАЙМ

Покупатели жилья в Москве отказались от расчетов через банковские ячейки

Покупатели жилья в Москве практически отказались от расчетов через банковские ячейки, их доля при сделках купли-продажи квартир за последние 10 лет упала до 5%... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T03:18+0300

2025-02-21T03:18+0300

2025-02-21T03:18+0300

недвижимость

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миэль

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Покупатели жилья в Москве практически отказались от расчетов через банковские ячейки, их доля при сделках купли-продажи квартир за последние 10 лет упала до 5% с 95%, рассказали РИА Недвижимость риелторы. На первичном рынке с появлением эскроу-счетов сейчас вообще нет возможности приобрести квартиру не через безналичный расчет, так как это запрещено законом, отметили в пресс-службе компании Est-a-tet. "Что касается вторичного рынка Москвы, то здесь доля сделок с расчетами через банковскую ячейку на сегодняшний день составляет не более 5%, тогда как 10 лет назад она была 95%", - заявила юрисконсульт офиса "Академическое" агентства "Инком-Недвижимость" Наталья Киселева. Аналогичную ситуацию фиксирует и управляющий директор отделения "На Соколе" агентства недвижимости "Миэль" Ирина Пешич. В 2024 году в ее практике не было ни одной сделки с использованием банковской ячейки. Сейчас подавляющее большинство сделок (более 90%), по ее словам, проводятся через расчетный счет. "Почему это произошло? Наши взаиморасчеты за последние 10 лет в большинстве перешли в безналичную форму. Все расплачиваются картами в магазинах, кафе и различных сервисах. Рынок недвижимости, конечно, крупнее взаиморасчетов в магазине, но он тоже следует общим тенденциям", - объяснила Киселева. Кроме того, сделки с недвижимостью относительно начала 2000-х годов, по ее словам, большей частью вышли из серой схемы, стали более прозрачными, и необходимости в использовании банковских ячеек нет. Люди теперь более щепетильно относятся к уплате налогов, а расчет через ячейку может привлечь дополнительное внимание контролирующих органов. Покупатели стали более требовательны к юридической чистоте сделки, которая также включает и взаиморасчеты между сторонами. "Еще одна причина - банки уменьшают количество предоставляемых банковских ячеек для проведения сделок и предлагают свои сервисы для безналичных взаиморасчетов. И зачем тогда сложности со схемой наличных денег, когда можно все сделать удобно, прозрачно и быстро?", - сказала Киселева. Также аргумент в пользу безналичных расчетов – не надо тратить 0,3% от суммы на пересчет-контроль наличных денег. Раньше такие расходы обычно ложились на продавца, что вызывало его недовольство, добавил риелтор Евгений Коноплев. Тем не менее, до сих пор существуют ситуации, когда использование банковской ячейки в Москве остается единственным возможным вариантом, констатируют риелторы. "Это происходит, к примеру, когда у продавца по ошибке заблокированы счета, такое редко, но, к сожалению, бывает. Тогда расчет с использованием банковской ячейки становится единственно возможным, чтобы поступившие от продажи квартиры денежные средства сразу не заблокировались на счету", - добавила Киселева.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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