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Россиянам объяснили новые правила прикрепления к поликлинике с 1 сентября - 21.02.2025, ПРАЙМ
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Россиянам объяснили новые правила прикрепления к поликлинике с 1 сентября
Россиянам объяснили новые правила прикрепления к поликлинике с 1 сентября - 21.02.2025, ПРАЙМ
Россиянам объяснили новые правила прикрепления к поликлинике с 1 сентября
Минздрав РФ подготовил проект приказа об изменениях в процедуре прикрепления к поликлинике, которые упрощают этот процесс и делают бесплатную медпомощь... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T02:02+0300
2025-02-21T02:02+0300
общество
здоровье
минздрав
поликлиники
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МОСКВА, 21 фев – ПРАЙМ. Минздрав РФ подготовил проект приказа об изменениях в процедуре прикрепления к поликлинике, которые упрощают этот процесс и делают бесплатную медпомощь гражданам доступнее, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Староверова."Проект приказа Минздрава России "О порядке выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, вступит в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2031 года", - напомнила она.Минздрав хочет обновить порядок выбора медорганизации для бесплатного оказания медицинской помощи по программе госгарантий, утвержденной Правительством Российской Федерации на 2025—2027 годы. Для получения медицинской помощи в рамках Программы гражданин выбирает, в том числе по территориально-участковому принципу, медицинскую организацию, участвующую в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи субъекта Российской Федерации, оказывающую:Согласно п. 6 данного Проекта приказа, заявление гражданин сможет подать как на бумаге при личном обращении в поликлинику, так и в виде электронного документа через Госуслуги. Услуга прикрепления к поликлинике через Госуслуги запущена Минцифры совместно с Минздравом в 2022 году и сейчас доступна для жителей ряда регионов РФ.Также согласно пункта 7 Проекта Приказа, заявление на Госуслугах гражданин будет заверять неквалифицированной электронной подписью, в частности, к нему нужно прикрепить верифицированные сведения из свидетельства о рождении (для детей до 14 лет) или паспорта, а также полиса ОМС, СНИЛС (при наличии).В само заявление, согласно пункта 11 Проекта приказа, дополнительно придется вносить, в частности, Ф.И.О. выбранного врача и информацию о том, что гражданин ознакомлен с перечнем врачей, числом выбравших их граждан и другими сведениями, в частности маршрутизация в рамках территориальной программы.Также Проект приказа дополнен рядом новых положений, направленных на повышение доступности и качества бесплатной медицинской помощи для россиян, в частности, положением, определяющим право пациентов с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями на назначение им врачебными комиссиями не зарегистрированных в России лекарственных препаратов; положением, устанавливающим обязательное условие для назначения отдельных схем противоопухолевой лекарственной терапии для повышения эффективности лечения пациентов с онкологическими заболеваниями; дополнен раздел "Санаторно-курортное лечение"; положением, предусматривающим возможность организации стационаров на дому с предоставлением необходимых лекарственных препаратов и рекомендаций по их применению для жителей небольших, отдалённых и труднодоступных населённых пунктов, заключила Староверова.
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общество , здоровье, минздрав, поликлиники
Общество , Здоровье, Минздрав, поликлиники
02:02 21.02.2025
 
Россиянам объяснили новые правила прикрепления к поликлинике с 1 сентября

Профессор Староверова: процесс прикрепления к поликлинике изменится с 1 сентября

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк#Посетитель у регистрационного стола в поликлинике №180 в Москве
#Посетитель у регистрационного стола в поликлинике №180 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 фев – ПРАЙМ. Минздрав РФ подготовил проект приказа об изменениях в процедуре прикрепления к поликлинике, которые упрощают этот процесс и делают бесплатную медпомощь гражданам доступнее, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Староверова.
"Проект приказа Минздрава России "О порядке выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, вступит в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2031 года", - напомнила она.
Флюорографическое обследование - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
"Запись" в поликлинику может обернуться кражей аккаунта на Госуслугах
8 июня 2024, 02:02
Минздрав хочет обновить порядок выбора медорганизации для бесплатного оказания медицинской помощи по программе госгарантий, утвержденной Правительством Российской Федерации на 2025—2027 годы. Для получения медицинской помощи в рамках Программы гражданин выбирает, в том числе по территориально-участковому принципу, медицинскую организацию, участвующую в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи субъекта Российской Федерации, оказывающую:
  1. 1.
    первичную медико-санитарную помощь;
  2. 2.
    первичную специализированную медико-санитарную помощь по профилям, по которым территориальной программой предусмотрено финансирование на прикрепившихся лиц.
Согласно п. 6 данного Проекта приказа, заявление гражданин сможет подать как на бумаге при личном обращении в поликлинику, так и в виде электронного документа через Госуслуги. Услуга прикрепления к поликлинике через Госуслуги запущена Минцифры совместно с Минздравом в 2022 году и сейчас доступна для жителей ряда регионов РФ.
Также согласно пункта 7 Проекта Приказа, заявление на Госуслугах гражданин будет заверять неквалифицированной электронной подписью, в частности, к нему нужно прикрепить верифицированные сведения из свидетельства о рождении (для детей до 14 лет) или паспорта, а также полиса ОМС, СНИЛС (при наличии).
В само заявление, согласно пункта 11 Проекта приказа, дополнительно придется вносить, в частности, Ф.И.О. выбранного врача и информацию о том, что гражданин ознакомлен с перечнем врачей, числом выбравших их граждан и другими сведениями, в частности маршрутизация в рамках территориальной программы.
Также Проект приказа дополнен рядом новых положений, направленных на повышение доступности и качества бесплатной медицинской помощи для россиян, в частности, положением, определяющим право пациентов с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями на назначение им врачебными комиссиями не зарегистрированных в России лекарственных препаратов; положением, устанавливающим обязательное условие для назначения отдельных схем противоопухолевой лекарственной терапии для повышения эффективности лечения пациентов с онкологическими заболеваниями; дополнен раздел "Санаторно-курортное лечение"; положением, предусматривающим возможность организации стационаров на дому с предоставлением необходимых лекарственных препаратов и рекомендаций по их применению для жителей небольших, отдалённых и труднодоступных населённых пунктов, заключила Староверова.
 
ОбществоЗдоровьеМинздравполиклиники
 
 
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