https://1prime.ru/20250221/poliklinika-855076944.html
Россиянам объяснили новые правила прикрепления к поликлинике с 1 сентября
Россиянам объяснили новые правила прикрепления к поликлинике с 1 сентября - 21.02.2025, ПРАЙМ
Россиянам объяснили новые правила прикрепления к поликлинике с 1 сентября
Минздрав РФ подготовил проект приказа об изменениях в процедуре прикрепления к поликлинике, которые упрощают этот процесс и делают бесплатную медпомощь... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T02:02+0300
2025-02-21T02:02+0300
2025-02-21T02:02+0300
общество
здоровье
минздрав
поликлиники
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МОСКВА, 21 фев – ПРАЙМ. Минздрав РФ подготовил проект приказа об изменениях в процедуре прикрепления к поликлинике, которые упрощают этот процесс и делают бесплатную медпомощь гражданам доступнее, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Староверова."Проект приказа Минздрава России "О порядке выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, вступит в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2031 года", - напомнила она.Минздрав хочет обновить порядок выбора медорганизации для бесплатного оказания медицинской помощи по программе госгарантий, утвержденной Правительством Российской Федерации на 2025—2027 годы. Для получения медицинской помощи в рамках Программы гражданин выбирает, в том числе по территориально-участковому принципу, медицинскую организацию, участвующую в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи субъекта Российской Федерации, оказывающую:Согласно п. 6 данного Проекта приказа, заявление гражданин сможет подать как на бумаге при личном обращении в поликлинику, так и в виде электронного документа через Госуслуги. Услуга прикрепления к поликлинике через Госуслуги запущена Минцифры совместно с Минздравом в 2022 году и сейчас доступна для жителей ряда регионов РФ.Также согласно пункта 7 Проекта Приказа, заявление на Госуслугах гражданин будет заверять неквалифицированной электронной подписью, в частности, к нему нужно прикрепить верифицированные сведения из свидетельства о рождении (для детей до 14 лет) или паспорта, а также полиса ОМС, СНИЛС (при наличии).В само заявление, согласно пункта 11 Проекта приказа, дополнительно придется вносить, в частности, Ф.И.О. выбранного врача и информацию о том, что гражданин ознакомлен с перечнем врачей, числом выбравших их граждан и другими сведениями, в частности маршрутизация в рамках территориальной программы.Также Проект приказа дополнен рядом новых положений, направленных на повышение доступности и качества бесплатной медицинской помощи для россиян, в частности, положением, определяющим право пациентов с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями на назначение им врачебными комиссиями не зарегистрированных в России лекарственных препаратов; положением, устанавливающим обязательное условие для назначения отдельных схем противоопухолевой лекарственной терапии для повышения эффективности лечения пациентов с онкологическими заболеваниями; дополнен раздел "Санаторно-курортное лечение"; положением, предусматривающим возможность организации стационаров на дому с предоставлением необходимых лекарственных препаратов и рекомендаций по их применению для жителей небольших, отдалённых и труднодоступных населённых пунктов, заключила Староверова.
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общество , здоровье, минздрав, поликлиники
Общество , Здоровье, Минздрав, поликлиники
Россиянам объяснили новые правила прикрепления к поликлинике с 1 сентября
Профессор Староверова: процесс прикрепления к поликлинике изменится с 1 сентября
МОСКВА, 21 фев – ПРАЙМ. Минздрав РФ подготовил проект приказа об изменениях в процедуре прикрепления к поликлинике, которые упрощают этот процесс и делают бесплатную медпомощь гражданам доступнее, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Староверова.
"Проект приказа Минздрава России "О порядке выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, вступит в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2031 года", - напомнила она.
"Запись" в поликлинику может обернуться кражей аккаунта на Госуслугах
Минздрав хочет обновить порядок выбора медорганизации для бесплатного оказания медицинской помощи по программе госгарантий, утвержденной Правительством Российской Федерации на 2025—2027 годы. Для получения медицинской помощи в рамках Программы гражданин выбирает, в том числе по территориально-участковому принципу, медицинскую организацию, участвующую в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи субъекта Российской Федерации, оказывающую:
1.первичную медико-санитарную помощь;
2.первичную специализированную медико-санитарную помощь по профилям, по которым территориальной программой предусмотрено финансирование на прикрепившихся лиц.
Согласно п. 6 данного Проекта приказа, заявление гражданин сможет подать как на бумаге при личном обращении в поликлинику, так и в виде электронного документа через Госуслуги. Услуга прикрепления к поликлинике через Госуслуги запущена Минцифры совместно с Минздравом в 2022 году и сейчас доступна для жителей ряда регионов РФ.
Также согласно пункта 7 Проекта Приказа, заявление на Госуслугах гражданин будет заверять неквалифицированной электронной подписью, в частности, к нему нужно прикрепить верифицированные сведения из свидетельства о рождении (для детей до 14 лет) или паспорта, а также полиса ОМС, СНИЛС (при наличии).
В само заявление, согласно пункта 11 Проекта приказа, дополнительно придется вносить, в частности, Ф.И.О. выбранного врача и информацию о том, что гражданин ознакомлен с перечнем врачей, числом выбравших их граждан и другими сведениями, в частности маршрутизация в рамках территориальной программы.
Также Проект приказа дополнен рядом новых положений, направленных на повышение доступности и качества бесплатной медицинской помощи для россиян, в частности, положением, определяющим право пациентов с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями на назначение им врачебными комиссиями не зарегистрированных в России лекарственных препаратов; положением, устанавливающим обязательное условие для назначения отдельных схем противоопухолевой лекарственной терапии для повышения эффективности лечения пациентов с онкологическими заболеваниями; дополнен раздел "Санаторно-курортное лечение"; положением, предусматривающим возможность организации стационаров на дому с предоставлением необходимых лекарственных препаратов и рекомендаций по их применению для жителей небольших, отдалённых и труднодоступных населённых пунктов, заключила Староверова.