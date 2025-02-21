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Фицо и Маск обсудили закрытие USAID из-за "вмешательства в дела стран" - 21.02.2025, ПРАЙМ
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Фицо и Маск обсудили закрытие USAID из-за "вмешательства в дела стран"
Фицо и Маск обсудили закрытие USAID из-за "вмешательства в дела стран" - 21.02.2025, ПРАЙМ
Фицо и Маск обсудили закрытие USAID из-за "вмешательства в дела стран"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что обсуждал с главой Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илоном Маском возможность... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T14:34+0300
2025-02-21T14:34+0300
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БРАТИСЛАВА, 21 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что обсуждал с главой Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илоном Маском возможность закрытия Агентства США по международному развитию (USAID), ссылаясь на то, что Соединенные Штаты не заинтересованы в финансировании вмешательства в дела других государств.“Мы говорили о закрытом USAID, это американское агентство, которое выделяло и в Словакии неправительственным организациям и СМИ довольно большие финансовые средства, на которые потом эти антиправительственные СМИ и разные антиправительственные организации проводили антиправительственную деятельность… Господин Маск нас заверил, что эта эпоха закончилась, поскольку администрация нового президента США не заинтересована в том, чтобы через американские деньги проводилось вмешательство во внутренние дела других стран”, - сообщил Фицо в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook* (признана экстремистской и запрещена в РФ). Видео было записано в США, куда Фицо прибыл для участия в консервативном форуме.Ранее Фицо обратился к Маску с просьбой предоставить информацию о проектах, финансировавшихся USAID в Словакии и потенциально использовавшихся в политических целях. Фицо подчеркнул свою готовность к личной встрече с Маском, учитывая серьезность вопроса об использовании иностранных средств для дискриминации определенной части политического спектра в Словакии.Глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", заявив о необходимости ее закрытия. Он также сообщил, что президент США Дональд Трамп поддерживает эту инициативу. Маск уточнил, что процесс ликвидации агентства уже ведется.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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технологии, словакия, роберт фицо, дональд трамп, сша, рф, usaid
Политика, Технологии, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, Дональд Трамп, США, РФ, USAID
14:34 21.02.2025
 
Фицо и Маск обсудили закрытие USAID из-за "вмешательства в дела стран"

Премьер Словакии: США не хотят, чтобы за их счет вмешивались в дела других стран

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРАТИСЛАВА, 21 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что обсуждал с главой Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илоном Маском возможность закрытия Агентства США по международному развитию (USAID), ссылаясь на то, что Соединенные Штаты не заинтересованы в финансировании вмешательства в дела других государств.
“Мы говорили о закрытом USAID, это американское агентство, которое выделяло и в Словакии неправительственным организациям и СМИ довольно большие финансовые средства, на которые потом эти антиправительственные СМИ и разные антиправительственные организации проводили антиправительственную деятельность… Господин Маск нас заверил, что эта эпоха закончилась, поскольку администрация нового президента США не заинтересована в том, чтобы через американские деньги проводилось вмешательство во внутренние дела других стран”, - сообщил Фицо в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook* (признана экстремистской и запрещена в РФ). Видео было записано в США, куда Фицо прибыл для участия в консервативном форуме.
Ранее Фицо обратился к Маску с просьбой предоставить информацию о проектах, финансировавшихся USAID в Словакии и потенциально использовавшихся в политических целях. Фицо подчеркнул свою готовность к личной встрече с Маском, учитывая серьезность вопроса об использовании иностранных средств для дискриминации определенной части политического спектра в Словакии.
Глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", заявив о необходимости ее закрытия. Он также сообщил, что президент США Дональд Трамп поддерживает эту инициативу. Маск уточнил, что процесс ликвидации агентства уже ведется.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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ПолитикаТехнологииСЛОВАКИЯРоберт ФицоДональд ТрампСШАРФUSAID
 
 
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