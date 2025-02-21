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Совет ЕЭК решил ввести пошлину на ввоз транспортных кондиционеров

Совет ЕЭК решил ввести пошлину на ввоз транспортных кондиционеров - 21.02.2025, ПРАЙМ

Совет ЕЭК решил ввести пошлину на ввоз транспортных кондиционеров

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил ввести на два года 8-процентную пошлину на ввоз транспортных кондиционеров, сообщила пресс-служба совета. | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T13:43+0300

2025-02-21T13:43+0300

2025-02-21T13:43+0300

экономика

бизнес

евразийская экономическая комиссия

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил ввести на два года 8-процентную пошлину на ввоз транспортных кондиционеров, сообщила пресс-служба совета. "Совет Евразийской экономической комиссии принял решение выделить из кода 8415 20 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС отдельную подсубпозицию для транспортных кондиционеров моноблочного типа (в едином корпусе) и установить ставку ввозной таможенной пошлины в их отношении в размере 8% от таможенной стоимости сроком на два года", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время в едином таможенном тарифе Евразийского экономического союза в отношении товаров подсубпозиции 8415 20 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС установлена ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости. "Принятая мера таможенно-тарифного регулирования направлена на поддержку активно развивающейся в ЕАЭС отрасли по производству транспортных кондиционеров для нужд предприятий железнодорожного и автомобильного машиностроения", – приводятся в сообщении слова директора департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагна Казаряна. Он добавил, что в настоящее время отечественные производители серьезно проигрывают в конкурентной борьбе с иностранными поставщиками, что вызвано дисбалансом между ввозными пошлинами на конечную продукцию и компоненты для ее изготовления. Благодаря этому импортировать готовые кондиционеры часто обходится дешевле, чем произвести их на внутреннем рынке. "При этом наш бизнес осуществляет масштабные инвестиции не только в сборку самих кондиционеров, но и в освоение отсутствующих технологий, в том числе производство ключевых компонентов для них", – цитирует пресс-служба Казаряна. По его словам, необходимые изменения будут также внесены на ближайшем заседании коллегии ЕЭК в пояснения к ТН ВЭД ЕАЭС. Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

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бизнес, евразийская экономическая комиссия