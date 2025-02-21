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В КНР выразили обеспокоенность пошлинами США в отношении китайских товаров

В КНР выразили обеспокоенность пошлинами США в отношении китайских товаров - 21.02.2025, ПРАЙМ

В КНР выразили обеспокоенность пошлинами США в отношении китайских товаров

Пекин выразил серьезную обеспокоенность в связи с недавним введением американских пошлин в отношении китайских товаров в ходе видеоконференции между... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T16:41+0300

2025-02-21T16:41+0300

2025-02-21T16:41+0300

политика

китай

дональд трамп

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ПЕКИН, 21 фев – ПРАЙМ. Пекин выразил серьезную обеспокоенность в связи с недавним введением американских пошлин в отношении китайских товаров в ходе видеоконференции между вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном и министром финансов США Скоттом Бессентом."Китай выражает серьезную озабоченность введением США дополнительных пошлин в отношении Китая, а также другими недавними ограничительными мерами", - приводит слова Хэ Лифэна Центральное телевидение Китая. Телеканал также сообщил, что обе стороны признали значимость торгово-экономических отношений между Китаем и США и договорились о дальнейшем взаимодействии по вопросам, представляющим взаимный интерес.Ранее агентство Bloomberg сообщало о возможности заключения новой торговой сделки между США и КНР, о чем говорил президент США Дональд Трамп. В ответ на это, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул необходимость решения существующих вопросов путем диалога и переговоров на основе принципов равенства и взаимного уважения.Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая, в частности, вводя дополнительные 10% пошлин на товары из КНР, в дополнение к уже существующим.В ответ на действия США, Китай 10 февраля ввел дополнительные пошлины в размере 15% на американский уголь и СПГ, а также 10% на ряд других американских товаров.Заместитель директора Международного института маркетинговых исследований при министерстве коммерции КНР Бай Мин ранее заявил РИА Новости, что новый этап торгового противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира "уже начался".

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китай, дональд трамп