Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В КНР выразили обеспокоенность пошлинами США в отношении китайских товаров - 21.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250221/poshliny-855144487.html
В КНР выразили обеспокоенность пошлинами США в отношении китайских товаров
В КНР выразили обеспокоенность пошлинами США в отношении китайских товаров - 21.02.2025, ПРАЙМ
В КНР выразили обеспокоенность пошлинами США в отношении китайских товаров
Пекин выразил серьезную обеспокоенность в связи с недавним введением американских пошлин в отношении китайских товаров в ходе видеоконференции между... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T16:41+0300
2025-02-21T16:41+0300
политика
китай
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/51/842425133_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_762c74940289b9e8b336a6fba2081edf.jpg
ПЕКИН, 21 фев – ПРАЙМ. Пекин выразил серьезную обеспокоенность в связи с недавним введением американских пошлин в отношении китайских товаров в ходе видеоконференции между вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном и министром финансов США Скоттом Бессентом."Китай выражает серьезную озабоченность введением США дополнительных пошлин в отношении Китая, а также другими недавними ограничительными мерами", - приводит слова Хэ Лифэна Центральное телевидение Китая. Телеканал также сообщил, что обе стороны признали значимость торгово-экономических отношений между Китаем и США и договорились о дальнейшем взаимодействии по вопросам, представляющим взаимный интерес.Ранее агентство Bloomberg сообщало о возможности заключения новой торговой сделки между США и КНР, о чем говорил президент США Дональд Трамп. В ответ на это, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул необходимость решения существующих вопросов путем диалога и переговоров на основе принципов равенства и взаимного уважения.Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая, в частности, вводя дополнительные 10% пошлин на товары из КНР, в дополнение к уже существующим.В ответ на действия США, Китай 10 февраля ввел дополнительные пошлины в размере 15% на американский уголь и СПГ, а также 10% на ряд других американских товаров.Заместитель директора Международного института маркетинговых исследований при министерстве коммерции КНР Бай Мин ранее заявил РИА Новости, что новый этап торгового противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира "уже начался".
https://1prime.ru/20250220/kitay-855101519.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/51/842425133_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_148a859da8de92be198adbb7b4cc19df.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, дональд трамп
Политика, КИТАЙ, Дональд Трамп
16:41 21.02.2025
 
В КНР выразили обеспокоенность пошлинами США в отношении китайских товаров

Вице-премьер КНР: Китай серьезно обеспокоен пошлинами США

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 21 фев – ПРАЙМ. Пекин выразил серьезную обеспокоенность в связи с недавним введением американских пошлин в отношении китайских товаров в ходе видеоконференции между вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном и министром финансов США Скоттом Бессентом.
"Китай выражает серьезную озабоченность введением США дополнительных пошлин в отношении Китая, а также другими недавними ограничительными мерами", - приводит слова Хэ Лифэна Центральное телевидение Китая.
Телеканал также сообщил, что обе стороны признали значимость торгово-экономических отношений между Китаем и США и договорились о дальнейшем взаимодействии по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Ранее агентство Bloomberg сообщало о возможности заключения новой торговой сделки между США и КНР, о чем говорил президент США Дональд Трамп. В ответ на это, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул необходимость решения существующих вопросов путем диалога и переговоров на основе принципов равенства и взаимного уважения.
Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая, в частности, вводя дополнительные 10% пошлин на товары из КНР, в дополнение к уже существующим.
В ответ на действия США, Китай 10 февраля ввел дополнительные пошлины в размере 15% на американский уголь и СПГ, а также 10% на ряд других американских товаров.
Заместитель директора Международного института маркетинговых исследований при министерстве коммерции КНР Бай Мин ранее заявил РИА Новости, что новый этап торгового противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира "уже начался".
Государственный флаг КНР в Пекине - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
Китай призвал США прекратить размахивать "тарифной дубинкой"
Вчера, 12:36
 
ПолитикаКИТАЙДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала