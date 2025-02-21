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США введут пошлины в 25% на импортные авто, сообщил пул Белого дома - 21.02.2025, ПРАЙМ
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США введут пошлины в 25% на импортные авто, сообщил пул Белого дома
США введут пошлины в 25% на импортные авто, сообщил пул Белого дома - 21.02.2025, ПРАЙМ
США введут пошлины в 25% на импортные авто, сообщил пул Белого дома
США, вероятно, введут пошлины в 25% на импортные автомобили с 2 апреля – 1-е число этого месяца президента США Дональда Трампа не устроило как "День смеха",... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T23:13+0300
2025-02-21T23:14+0300
экономика
сша
пошлины
импорт
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НЬЮ-ЙОРК, 21 фев – ПРАЙМ. США, вероятно, введут пошлины в 25% на импортные автомобили с 2 апреля – 1-е число этого месяца президента США Дональда Трампа не устроило как "День смеха", сообщил пул Белого дома со ссылкой заявление американского лидера. "Трамп заявил, что, "вероятно", 25-процентные пошлины на иностранные автомобили вступят в силу 2 апреля - из-за того, что он не хотел объявлять об этом в "День смеха", – указывают журналисты пула. При этом промедление даже в один день якобы обойдется в "кучу денег", утверждает Трамп.
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сша, пошлины, импорт
Экономика, США, пошлины, импорт
23:13 21.02.2025 (обновлено: 23:14 21.02.2025)
 
США введут пошлины в 25% на импортные авто, сообщил пул Белого дома

Пул Белого дома со ссылкой на Трампа: США введут пошлины в 25% на импортные авто

© AFP / Paul J. RichardsФлаг США над военной базой в Гуантанамо
Флаг США над военной базой в Гуантанамо - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© AFP / Paul J. Richards
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НЬЮ-ЙОРК, 21 фев – ПРАЙМ. США, вероятно, введут пошлины в 25% на импортные автомобили с 2 апреля – 1-е число этого месяца президента США Дональда Трампа не устроило как "День смеха", сообщил пул Белого дома со ссылкой заявление американского лидера.
"Трамп заявил, что, "вероятно", 25-процентные пошлины на иностранные автомобили вступят в силу 2 апреля - из-за того, что он не хотел объявлять об этом в "День смеха", – указывают журналисты пула.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
В США спрогнозировали рост цен на электроэнергию из-за пошлин Трампа
Вчера, 16:41
При этом промедление даже в один день якобы обойдется в "кучу денег", утверждает Трамп.
 
ЭкономикаСШАпошлиныимпорт
 
 
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