https://1prime.ru/20250221/prezident-855140329.html

Путин призвал к развитию в области химии и разработке новых материалов в РФ

Путин призвал к развитию в области химии и разработке новых материалов в РФ - 21.02.2025, ПРАЙМ

Путин призвал к развитию в области химии и разработке новых материалов в РФ

Россия должна стремиться к лидерству в химической отрасли и разработке современных материалов, чтобы предлагать рынку инновационные продукты, превосходящие... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T15:45+0300

2025-02-21T15:45+0300

2025-02-21T15:45+0300

владимир путин

рф

промышленность

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Россия должна стремиться к лидерству в химической отрасли и разработке современных материалов, чтобы предлагать рынку инновационные продукты, превосходящие аналоги по качеству и конкурентоспособные по цене. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий."Это означает, что нужно предлагать конкурентные и по цене, и по качеству, а главное - инновационные решения и продукты", - пояснил Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.

https://1prime.ru/20250221/peregovory-855136191.html

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владимир путин, рф, промышленность