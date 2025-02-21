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Путин призвал к развитию в области химии и разработке новых материалов в РФ
Путин призвал к развитию в области химии и разработке новых материалов в РФ - 21.02.2025, ПРАЙМ
Путин призвал к развитию в области химии и разработке новых материалов в РФ
Россия должна стремиться к лидерству в химической отрасли и разработке современных материалов, чтобы предлагать рынку инновационные продукты, превосходящие... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T15:45+0300
2025-02-21T15:45+0300
2025-02-21T15:45+0300
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Россия должна стремиться к лидерству в химической отрасли и разработке современных материалов, чтобы предлагать рынку инновационные продукты, превосходящие аналоги по качеству и конкурентоспособные по цене. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий."Это означает, что нужно предлагать конкурентные и по цене, и по качеству, а главное - инновационные решения и продукты", - пояснил Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.
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владимир путин, рф, промышленность
Владимир Путин, РФ, Промышленность
Путин призвал к развитию в области химии и разработке новых материалов в РФ
Путин: РФ надо добиться превосходства в химии и производстве новых материалов
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Россия должна стремиться к лидерству в химической отрасли и разработке современных материалов, чтобы предлагать рынку инновационные продукты, превосходящие аналоги по качеству и конкурентоспособные по цене. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий.
"Это означает, что нужно предлагать конкурентные и по цене, и по качеству, а главное - инновационные решения и продукты", - пояснил Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.
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