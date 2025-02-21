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Весь мир говорит про "Орешник", заявил Путин - 21.02.2025, ПРАЙМ
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Весь мир говорит про "Орешник", заявил Путин
Весь мир говорит про "Орешник", заявил Путин - 21.02.2025, ПРАЙМ
Весь мир говорит про "Орешник", заявил Путин
Российский президент Владимир Путин сообщил о широком мировом обсуждении новейшего российского комплекса вооружений под названием "Орешник". | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T15:54+0300
2025-02-21T15:54+0300
политика
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москва
украина
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин сообщил о широком мировом обсуждении новейшего российского комплекса вооружений под названием "Орешник".Ранее в своем обращении Путин обвинил Украину в нанесении ударов 19 ноября прошлого года по Курской и Брянской областям с использованием американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow. В ответ, 21 ноября, Россия нанесла удар по объекту военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске, поразив крупное предприятие, производящее ракетную технику и вооружение. По словам президента, в ходе этого удара, в боевых условиях, прошли испытания новейшей российской ракетной системы средней дальности "Орешник" с баллистической ракетой в гиперзвуковом исполнении без ядерного заряда."О безопасности и говорить-то нечего. Я уже публично высказывался, говорил об этом. Ну вот весь мир говорит про "Орешник"! А материалы-то какие? Температура на боевых головках соответствует температуре на поверхности Солнца", - подчеркнул президент на пленарной сессии Форума будущих технологий. Ежегодный Форум будущих технологий, проходящий в Москве с участием президента РФ с 2023 года, в этом году проводится 20-21 февраля. На форуме демонстрируются перспективные технологии и инновационные разработки, определяющие развитие ключевых отраслей экономики в ближайшем будущем.
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россия, москва, украина, владимир путин, рф
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, УКРАИНА, Владимир Путин, РФ
15:54 21.02.2025
 
Весь мир говорит про "Орешник", заявил Путин

Владимир Путин на Форуме будущих технологий: весь мир говорит про "Орешник"

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения завода "АвтоВАЗ"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения завода АвтоВАЗ - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин сообщил о широком мировом обсуждении новейшего российского комплекса вооружений под названием "Орешник".
Ранее в своем обращении Путин обвинил Украину в нанесении ударов 19 ноября прошлого года по Курской и Брянской областям с использованием американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow. В ответ, 21 ноября, Россия нанесла удар по объекту военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске, поразив крупное предприятие, производящее ракетную технику и вооружение. По словам президента, в ходе этого удара, в боевых условиях, прошли испытания новейшей российской ракетной системы средней дальности "Орешник" с баллистической ракетой в гиперзвуковом исполнении без ядерного заряда.
"О безопасности и говорить-то нечего. Я уже публично высказывался, говорил об этом. Ну вот весь мир говорит про "Орешник"! А материалы-то какие? Температура на боевых головках соответствует температуре на поверхности Солнца", - подчеркнул президент на пленарной сессии Форума будущих технологий.
Ежегодный Форум будущих технологий, проходящий в Москве с участием президента РФ с 2023 года, в этом году проводится 20-21 февраля. На форуме демонстрируются перспективные технологии и инновационные разработки, определяющие развитие ключевых отраслей экономики в ближайшем будущем.
Президент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
России необходимо иметь собственные технологические ключи, заявил Путин
15:47
 
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