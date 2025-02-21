https://1prime.ru/20250221/prezident-855141044.html
Весь мир говорит про "Орешник", заявил Путин
Весь мир говорит про "Орешник", заявил Путин - 21.02.2025, ПРАЙМ
Весь мир говорит про "Орешник", заявил Путин
Российский президент Владимир Путин сообщил о широком мировом обсуждении новейшего российского комплекса вооружений под названием "Орешник". | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T15:54+0300
2025-02-21T15:54+0300
2025-02-21T15:54+0300
политика
россия
москва
украина
владимир путин
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1c/854504054_0:90:2157:1303_1920x0_80_0_0_bd42e42e49c42c3c7d63ac1a839bd240.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин сообщил о широком мировом обсуждении новейшего российского комплекса вооружений под названием "Орешник".Ранее в своем обращении Путин обвинил Украину в нанесении ударов 19 ноября прошлого года по Курской и Брянской областям с использованием американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow. В ответ, 21 ноября, Россия нанесла удар по объекту военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске, поразив крупное предприятие, производящее ракетную технику и вооружение. По словам президента, в ходе этого удара, в боевых условиях, прошли испытания новейшей российской ракетной системы средней дальности "Орешник" с баллистической ракетой в гиперзвуковом исполнении без ядерного заряда."О безопасности и говорить-то нечего. Я уже публично высказывался, говорил об этом. Ну вот весь мир говорит про "Орешник"! А материалы-то какие? Температура на боевых головках соответствует температуре на поверхности Солнца", - подчеркнул президент на пленарной сессии Форума будущих технологий. Ежегодный Форум будущих технологий, проходящий в Москве с участием президента РФ с 2023 года, в этом году проводится 20-21 февраля. На форуме демонстрируются перспективные технологии и инновационные разработки, определяющие развитие ключевых отраслей экономики в ближайшем будущем.
https://1prime.ru/20250221/putin-855140437.html
москва
украина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1c/854504054_43:0:2114:1553_1920x0_80_0_0_c0a647b8dee8b2b520033b23bc4ccb72.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, украина, владимир путин, рф
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, УКРАИНА, Владимир Путин, РФ
Весь мир говорит про "Орешник", заявил Путин
Владимир Путин на Форуме будущих технологий: весь мир говорит про "Орешник"
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин сообщил о широком мировом обсуждении новейшего российского комплекса вооружений под названием "Орешник".
Ранее в своем обращении Путин обвинил Украину в нанесении ударов 19 ноября прошлого года по Курской и Брянской областям с использованием американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow. В ответ, 21 ноября, Россия нанесла удар по объекту военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске, поразив крупное предприятие, производящее ракетную технику и вооружение. По словам президента, в ходе этого удара, в боевых условиях, прошли испытания новейшей российской ракетной системы средней дальности "Орешник" с баллистической ракетой в гиперзвуковом исполнении без ядерного заряда.
"О безопасности и говорить-то нечего. Я уже публично высказывался, говорил об этом. Ну вот весь мир говорит про "Орешник"! А материалы-то какие? Температура на боевых головках соответствует температуре на поверхности Солнца", - подчеркнул президент на пленарной сессии Форума будущих технологий.
Ежегодный Форум будущих технологий, проходящий в Москве с участием президента РФ с 2023 года, в этом году проводится 20-21 февраля. На форуме демонстрируются перспективные технологии и инновационные разработки, определяющие развитие ключевых отраслей экономики в ближайшем будущем.
России необходимо иметь собственные технологические ключи, заявил Путин