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Весь мир говорит про "Орешник", заявил Путин

Весь мир говорит про "Орешник", заявил Путин - 21.02.2025, ПРАЙМ

Весь мир говорит про "Орешник", заявил Путин

Российский президент Владимир Путин сообщил о широком мировом обсуждении новейшего российского комплекса вооружений под названием "Орешник". | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T15:54+0300

2025-02-21T15:54+0300

2025-02-21T15:54+0300

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин сообщил о широком мировом обсуждении новейшего российского комплекса вооружений под названием "Орешник".Ранее в своем обращении Путин обвинил Украину в нанесении ударов 19 ноября прошлого года по Курской и Брянской областям с использованием американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow. В ответ, 21 ноября, Россия нанесла удар по объекту военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске, поразив крупное предприятие, производящее ракетную технику и вооружение. По словам президента, в ходе этого удара, в боевых условиях, прошли испытания новейшей российской ракетной системы средней дальности "Орешник" с баллистической ракетой в гиперзвуковом исполнении без ядерного заряда."О безопасности и говорить-то нечего. Я уже публично высказывался, говорил об этом. Ну вот весь мир говорит про "Орешник"! А материалы-то какие? Температура на боевых головках соответствует температуре на поверхности Солнца", - подчеркнул президент на пленарной сессии Форума будущих технологий. Ежегодный Форум будущих технологий, проходящий в Москве с участием президента РФ с 2023 года, в этом году проводится 20-21 февраля. На форуме демонстрируются перспективные технологии и инновационные разработки, определяющие развитие ключевых отраслей экономики в ближайшем будущем.

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