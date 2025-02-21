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Путин пригласил зарубежных партнеров на запуск СКИФ - 21.02.2025, ПРАЙМ
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Путин пригласил зарубежных партнеров на запуск СКИФ
Путин пригласил зарубежных партнеров на запуск СКИФ - 21.02.2025, ПРАЙМ
Путин пригласил зарубежных партнеров на запуск СКИФ
Президент РФ Владимир Путин заявил о планах по запуску установки "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ) и пригласил к сотрудничеству зарубежных... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T16:17+0300
2025-02-21T16:17+0300
владимир путин
россия
технологии
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил о планах по запуску установки "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ) и пригласил к сотрудничеству зарубежных партнеров."В ближайшее вроем планируем осуществить технологический пуск установки СКИФ. Она существенно расширит функционал и спектр возможностей российской исследовательской инфраструктуры. Мы приглашаем и зарубежных ученых к совместной работе... Наши двери открыты", - сказал глава государства на пленарной сессии Форума будущих технологий. При этом глава государства подчеркнул, что Россия открыта в принципе для сотрудничества с учеными и представителями бизнеса со всего мира."Мы приглашаем к участию в нем (следующем Форуме будущих технологий - ред.) представителей науки, образования, бизнеса со всего мира. Мы открыты для сотрудничества", - сказал Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий.
https://1prime.ru/20250221/putin-855141189.html
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владимир путин, россия, технологии
Владимир Путин, РОССИЯ, Технологии
16:17 21.02.2025
 
Путин пригласил зарубежных партнеров на запуск СКИФ

Путин: РФ планирует запустить установку СКИФ и приглашает зарубежных партнеров

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий
Президент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил о планах по запуску установки "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ) и пригласил к сотрудничеству зарубежных партнеров.
"В ближайшее вроем планируем осуществить технологический пуск установки СКИФ. Она существенно расширит функционал и спектр возможностей российской исследовательской инфраструктуры. Мы приглашаем и зарубежных ученых к совместной работе... Наши двери открыты", - сказал глава государства на пленарной сессии Форума будущих технологий.
При этом глава государства подчеркнул, что Россия открыта в принципе для сотрудничества с учеными и представителями бизнеса со всего мира.
"Мы приглашаем к участию в нем (следующем Форуме будущих технологий - ред.) представителей науки, образования, бизнеса со всего мира. Мы открыты для сотрудничества", - сказал Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий.
Президент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
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Владимир ПутинРОССИЯТехнологии
 
 
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