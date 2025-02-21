https://1prime.ru/20250221/prezident-855142570.html

Путин пригласил зарубежных партнеров на запуск СКИФ

Путин пригласил зарубежных партнеров на запуск СКИФ - 21.02.2025, ПРАЙМ

Путин пригласил зарубежных партнеров на запуск СКИФ

Президент РФ Владимир Путин заявил о планах по запуску установки "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ) и пригласил к сотрудничеству зарубежных... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T16:17+0300

2025-02-21T16:17+0300

2025-02-21T16:17+0300

владимир путин

россия

технологии

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил о планах по запуску установки "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ) и пригласил к сотрудничеству зарубежных партнеров."В ближайшее вроем планируем осуществить технологический пуск установки СКИФ. Она существенно расширит функционал и спектр возможностей российской исследовательской инфраструктуры. Мы приглашаем и зарубежных ученых к совместной работе... Наши двери открыты", - сказал глава государства на пленарной сессии Форума будущих технологий. При этом глава государства подчеркнул, что Россия открыта в принципе для сотрудничества с учеными и представителями бизнеса со всего мира."Мы приглашаем к участию в нем (следующем Форуме будущих технологий - ред.) представителей науки, образования, бизнеса со всего мира. Мы открыты для сотрудничества", - сказал Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий.

https://1prime.ru/20250221/putin-855141189.html

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владимир путин, россия, технологии