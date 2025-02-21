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Путин призвал к разработке нормативно-правовой базы данных для ИИ - 21.02.2025, ПРАЙМ
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Путин призвал к разработке нормативно-правовой базы данных для ИИ
Путин призвал к разработке нормативно-правовой базы данных для ИИ - 21.02.2025, ПРАЙМ
Путин призвал к разработке нормативно-правовой базы данных для ИИ
Для ускорения развития искусственного интеллекта (ИИ) президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой разработки нормативно-правовой базы для регулирования... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T16:25+0300
2025-02-21T16:26+0300
технологии
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Для ускорения развития искусственного интеллекта (ИИ) президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой разработки нормативно-правовой базы для регулирования работы с большими массивами данных."Зам счет внедрения искусственного интеллекта, компьютерного моделирования в нашей стране нужно - и это вполне реально - уменьшить до 50 лет, а в перспективе до 2-3 лет сроки разработки и внедрения новых материалов", - заметил Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий.Для этого, по его словам, исследователям и инженерам необходим доступ к обширным данным о существующих материалах и их компонентах. В связи с этим, президент предложил создать нормативно-правовые механизмы, регулирующие оборот этих данных, включая сбор, хранение, обработку, передачу и использование.Форум будущих технологий, ежегодно проводимый в Москве с 2023 года при участии президента, представляет собой площадку для обсуждения перспективных технологий и инновационных разработок, определяющих будущее российской экономики. В 2023 году форум был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году - медицине будущего, а в 2025 году его темой станут новые материалы и химия.
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технологии, владимир путин, россия
Технологии, Владимир Путин, РОССИЯ
16:25 21.02.2025 (обновлено: 16:26 21.02.2025)
 
Путин призвал к разработке нормативно-правовой базы данных для ИИ

Путин выступил с инициативой разработки нормативно-правовой базы данных для ИИ

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий
Президент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Для ускорения развития искусственного интеллекта (ИИ) президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой разработки нормативно-правовой базы для регулирования работы с большими массивами данных.
"Зам счет внедрения искусственного интеллекта, компьютерного моделирования в нашей стране нужно - и это вполне реально - уменьшить до 50 лет, а в перспективе до 2-3 лет сроки разработки и внедрения новых материалов", - заметил Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий.
Для этого, по его словам, исследователям и инженерам необходим доступ к обширным данным о существующих материалах и их компонентах. В связи с этим, президент предложил создать нормативно-правовые механизмы, регулирующие оборот этих данных, включая сбор, хранение, обработку, передачу и использование.
Форум будущих технологий, ежегодно проводимый в Москве с 2023 года при участии президента, представляет собой площадку для обсуждения перспективных технологий и инновационных разработок, определяющих будущее российской экономики. В 2023 году форум был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году - медицине будущего, а в 2025 году его темой станут новые материалы и химия.
Президент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
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