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"Это вызов". Путин призвал развивать сферу двигателестроения
"Это вызов". Путин призвал развивать сферу двигателестроения - 21.02.2025, ПРАЙМ
"Это вызов". Путин призвал развивать сферу двигателестроения
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в некоторых областях, включая двигателестроение, зарубежные страны опередили Россию, и подчеркнул необходимость... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T16:32+0300
2025-02-21T16:32+0300
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в некоторых областях, включая двигателестроение, зарубежные страны опередили Россию, и подчеркнул необходимость активизации работы в этих направлениях."Двигателестроение, здесь, безусловно, нам есть, над чем работать, многое еще нужно сделать. По некоторым направлениям наши коллеги, зарубежные коллеги, безусловно, нас, извините за моветон, обскакали, но ничего, зато вызов такой хороший", - отметил Путин во время выступления на пленарной сессии Форума будущих технологий. Форум будущих технологий, ежегодно проводимый в Москве с участием президента РФ с 2023 года, представляет собой площадку для обсуждения и демонстрации перспективных технологий и инновационных разработок, определяющих вектор развития российской экономики. В 2025 году форум будет посвящен новым материалам и химии.
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россия, владимир путин, рф
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, РФ
"Это вызов". Путин призвал развивать сферу двигателестроения
Путин: по некоторым направлениям зарубежные страны "обскакали" Россию
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в некоторых областях, включая двигателестроение, зарубежные страны опередили Россию, и подчеркнул необходимость активизации работы в этих направлениях.
"Двигателестроение, здесь, безусловно, нам есть, над чем работать, многое еще нужно сделать. По некоторым направлениям наши коллеги, зарубежные коллеги, безусловно, нас, извините за моветон, обскакали, но ничего, зато вызов такой хороший", - отметил Путин во время выступления на пленарной сессии Форума будущих технологий.
Форум будущих технологий, ежегодно проводимый в Москве с участием президента РФ с 2023 года, представляет собой площадку для обсуждения и демонстрации перспективных технологий и инновационных разработок, определяющих вектор развития российской экономики. В 2025 году форум будет посвящен новым материалам и химии.
Нужно не утратить потенциал при возвращении западных компаний, заявил Путин