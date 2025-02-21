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Путин поднял вопрос о редкоземельных металлах
Путин поднял вопрос о редкоземельных металлах - 21.02.2025, ПРАЙМ
Путин поднял вопрос о редкоземельных металлах
В ходе Форума будущих технологий президент РФ Владимир Путин поднял вопрос о редкоземельных металлах, обратившись к ученым с просьбой представить предложения по | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T16:56+0300
2025-02-21T16:56+0300
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промышленность
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. В ходе Форума будущих технологий президент РФ Владимир Путин поднял вопрос о редкоземельных металлах, обратившись к ученым с просьбой представить предложения по добыче этих важных ресурсов."Правильно я понимаю, что вам нужны редкоземельные металлы? Что предлагаете? Что будем делать? А интересовались, что, где, как можно добывать, кроме Якутии?" - спросил глава государства.В ответ на вопрос президента, Надежда Потехина, начальник лаборатории материаловедения и исследования свойств материалов АО "НИИ НПО "Луч", предложила активнее разрабатывать отечественные месторождения."Развивать наши месторождения. Вспоминать о них... Очень надеемся, что Тырныаузское вольфрамо-молибденовое месторождение воспрянет духом", - сказала она. Форум будущих технологий, ежегодно проводимый в Москве с участием президента России с 2023 года, в этом году проходит 20-21 февраля. На форуме представляются передовые технологии и инновационные научные разработки, которые определят направление развития различных отраслей экономики в ближайшие годы.
https://1prime.ru/20250220/import-855103586.html
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Путин поднял вопрос о редкоземельных металлах
Путин поднял вопрос о редкоземельных металлах на Форуме будущих технологий
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. В ходе Форума будущих технологий президент РФ Владимир Путин поднял вопрос о редкоземельных металлах, обратившись к ученым с просьбой представить предложения по добыче этих важных ресурсов.
"Правильно я понимаю, что вам нужны редкоземельные металлы? Что предлагаете? Что будем делать? А интересовались, что, где, как можно добывать, кроме Якутии?" - спросил глава государства.
В ответ на вопрос президента, Надежда Потехина, начальник лаборатории материаловедения и исследования свойств материалов АО "НИИ НПО "Луч", предложила активнее разрабатывать отечественные месторождения.
"Развивать наши месторождения. Вспоминать о них... Очень надеемся, что Тырныаузское вольфрамо-молибденовое месторождение воспрянет духом", - сказала она.
Форум будущих технологий, ежегодно проводимый в Москве с участием президента России с 2023 года, в этом году проходит 20-21 февраля. На форуме представляются передовые технологии и инновационные научные разработки, которые определят направление развития различных отраслей экономики в ближайшие годы.
Россия планирует снизить импорт редких и редкоземельных металлов до 45%