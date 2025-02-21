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Путин поднял вопрос о редкоземельных металлах

Путин поднял вопрос о редкоземельных металлах - 21.02.2025, ПРАЙМ

Путин поднял вопрос о редкоземельных металлах

В ходе Форума будущих технологий президент РФ Владимир Путин поднял вопрос о редкоземельных металлах, обратившись к ученым с просьбой представить предложения по | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T16:56+0300

2025-02-21T16:56+0300

2025-02-21T16:56+0300

промышленность

якутия

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. В ходе Форума будущих технологий президент РФ Владимир Путин поднял вопрос о редкоземельных металлах, обратившись к ученым с просьбой представить предложения по добыче этих важных ресурсов."Правильно я понимаю, что вам нужны редкоземельные металлы? Что предлагаете? Что будем делать? А интересовались, что, где, как можно добывать, кроме Якутии?" - спросил глава государства.В ответ на вопрос президента, Надежда Потехина, начальник лаборатории материаловедения и исследования свойств материалов АО "НИИ НПО "Луч", предложила активнее разрабатывать отечественные месторождения."Развивать наши месторождения. Вспоминать о них... Очень надеемся, что Тырныаузское вольфрамо-молибденовое месторождение воспрянет духом", - сказала она. Форум будущих технологий, ежегодно проводимый в Москве с участием президента России с 2023 года, в этом году проходит 20-21 февраля. На форуме представляются передовые технологии и инновационные научные разработки, которые определят направление развития различных отраслей экономики в ближайшие годы.

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якутия

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промышленность, якутия, владимир путин