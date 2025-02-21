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Пушков прокомментировал новую обложку Economist - 21.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Пушков прокомментировал новую обложку Economist
Пушков прокомментировал новую обложку Economist - 21.02.2025, ПРАЙМ
Пушков прокомментировал новую обложку Economist
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя новую обложку британского журнала Economist, заявил, что "кошмар Европы" - президент России Владимир Путин и... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T00:35+0300
2025-02-21T00:35+0300
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя новую обложку британского журнала Economist, заявил, что "кошмар Европы" - президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, доверительно беседующие за столом. Ранее Economist выложил обложку с президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом во главе стола, написав, что эта неделя стала "самой мрачной" для Европы - "погрязшего в долгах и стареющего континента". Уточняется, что на опубликованной в аккаунте журнала в X обложке надпись, размещенная на столе, за которым сидят лидеры, гласит "Самый страшный кошмар Европы". "Путин и Трамп доверительно беседуют за столом, где нет других участников переговоров. "Самый страшный кошмар Европы" - с такой обложкой, выдержанной в мрачно-тревожных красно-черных тонах, вышел британский журнал "The Economist", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду допустил, что переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению Путина и Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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5
4.7
96
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россия, общество , сша, рф, москва, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, мид рф, мид, the economist
РОССИЯ, Экономика, Общество , США, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, МИД РФ, МИД, The Economist
00:35 21.02.2025
 
Пушков прокомментировал новую обложку Economist

Пушков назвал Путина и Трампа "самым страшным кошмаром Европы"

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя новую обложку британского журнала Economist, заявил, что "кошмар Европы" - президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, доверительно беседующие за столом.
Ранее Economist выложил обложку с президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом во главе стола, написав, что эта неделя стала "самой мрачной" для Европы - "погрязшего в долгах и стареющего континента". Уточняется, что на опубликованной в аккаунте журнала в X обложке надпись, размещенная на столе, за которым сидят лидеры, гласит "Самый страшный кошмар Европы".
"Путин и Трамп доверительно беседуют за столом, где нет других участников переговоров. "Самый страшный кошмар Европы" - с такой обложкой, выдержанной в мрачно-тревожных красно-черных тонах, вышел британский журнал "The Economist", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду допустил, что переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению Путина и Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоСШАРФМОСКВАВладимир ПутинДональд ТрампСергей ЛавровМИД РФМИДThe Economist
 
 
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