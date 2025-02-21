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Россия утроила показатели открытия новых железнодорожных путей

Россия утроила показатели открытия новых железнодорожных путей - 21.02.2025, ПРАЙМ

Россия утроила показатели открытия новых железнодорожных путей

Россия в 2024 году открыла свыше 450 километров новых железнодорожных путей общего пользования, что в три раза больше показателей предыдущего года, сообщили... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T15:06+0300

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2025-02-21T15:06+0300

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Россия в 2024 году открыла свыше 450 километров новых железнодорожных путей общего пользования, что в три раза больше показателей предыдущего года, сообщили Росжелдор и Минтранс РФ. "В 2024 году открыто свыше 450 километров путей общего пользования. Показали результаты в три раза выше, чем годом ранее", - говорится в сообщении Минтранса РФ. Новые железнодорожные пути открыты на Восточном полигоне, северо-западном и южном направлениях страны. Лидером в периметре РЖД стала Октябрьская железная дорога. Здесь появилось больше трети новых путей. Открывает пути общего пользования подведомственный Минтрансу Росжелдор. Он уточняет, в свою очередь, что в том числе 199,23 километра путей в 2024 году открыто на восточном направлении (рост в 4 раза), 254,57 километра путей на северо-западном направлении (рост в 5 раз). Всего за последние 10 лет – с 2015 по 2024 год – открыто 1 987 километров путей общего пользования. За все время работы Росжелдора – с 2005 по 2024 годы – 3 304 километра. Открытие ж/д путей общего пользования – одна из государственных услуг, которые оказывает Росжелдор. В 2023 году она стала доступна на портале госуслуг. В 2024 году срок проведения процедуры сократился с 45 до 25 дней. Решение об открытии путей общего пользования принимается на основании обращения владельца инфраструктуры и комиссионного обследования, которое проводят специалисты территориального управления Росжелдора.

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