https://1prime.ru/20250221/putin-855140437.html

России необходимо иметь собственные технологические ключи, заявил Путин

России необходимо иметь собственные технологические ключи, заявил Путин - 21.02.2025, ПРАЙМ

России необходимо иметь собственные технологические ключи, заявил Путин

Для России важно иметь собственные технологические ключи, позволяющие экспортировать продукцию высокого уровня, а не только сырье. Об этом заявил глава... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T15:47+0300

2025-02-21T15:47+0300

2025-02-21T15:47+0300

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Для России важно иметь собственные технологические ключи, позволяющие экспортировать продукцию высокого уровня, а не только сырье. Об этом заявил глава государства Владимир Путин. "Совершенно очевидно, чтобы быть в числе лидеров по ключевым направлениям научно-технологического развития - такую задачу мы ставим перед собой - нужно иметь собственные, уникальные технологические ключи, которые позволят выпускать, экспортировать на глобальные рынки не первичное сырье, а продукцию самых высоких стандартов", - подчеркнул президент.Форум будущих технологий проводится в столице ежегодно с 2023 года с участием президента России. В этом году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.

https://1prime.ru/20250220/prezident-855106819.html

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россия, владимир путин