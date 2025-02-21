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России необходимо иметь собственные технологические ключи, заявил Путин
России необходимо иметь собственные технологические ключи, заявил Путин - 21.02.2025, ПРАЙМ
России необходимо иметь собственные технологические ключи, заявил Путин
Для России важно иметь собственные технологические ключи, позволяющие экспортировать продукцию высокого уровня, а не только сырье. Об этом заявил глава... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T15:47+0300
2025-02-21T15:47+0300
2025-02-21T15:47+0300
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Для России важно иметь собственные технологические ключи, позволяющие экспортировать продукцию высокого уровня, а не только сырье. Об этом заявил глава государства Владимир Путин. "Совершенно очевидно, чтобы быть в числе лидеров по ключевым направлениям научно-технологического развития - такую задачу мы ставим перед собой - нужно иметь собственные, уникальные технологические ключи, которые позволят выпускать, экспортировать на глобальные рынки не первичное сырье, а продукцию самых высоких стандартов", - подчеркнул президент.Форум будущих технологий проводится в столице ежегодно с 2023 года с участием президента России. В этом году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.
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россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
России необходимо иметь собственные технологические ключи, заявил Путин
Путин: РФ нужны технологические ключи для экспорта продукции высоких стандартов
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Для России важно иметь собственные технологические ключи, позволяющие экспортировать продукцию высокого уровня, а не только сырье. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
"Совершенно очевидно, чтобы быть в числе лидеров по ключевым направлениям научно-технологического развития - такую задачу мы ставим перед собой - нужно иметь собственные, уникальные технологические ключи, которые позволят выпускать, экспортировать на глобальные рынки не первичное сырье, а продукцию самых высоких стандартов", - подчеркнул президент.
Форум будущих технологий проводится в столице ежегодно с 2023 года с участием президента России. В этом году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.
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