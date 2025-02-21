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Путин оценил превосходство отечественных решений над зарубежными аналогами
Путин оценил превосходство отечественных решений над зарубежными аналогами - 21.02.2025, ПРАЙМ
Путин оценил превосходство отечественных решений над зарубежными аналогами
Российские научные решения сегодня часто превосходят иностранные аналоги. Об этом в рамках выступления на пленарной сессии Форума будущих технологий заявил... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T15:57+0300
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экономика
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Российские научные решения сегодня часто превосходят иностранные аналоги. Об этом в рамках выступления на пленарной сессии Форума будущих технологий заявил глава государства Владимир Путин."Российские компании все чаще обращаются к наши ученым, и необходимую помощь от них получают. Причем отечественные решения сейчас часто оказываются эффективнее зарубежных аналогов", - подчеркнул российский лидер.Форум будущих технологий проходит в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. В рамках форума представлены технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.
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россия, владимир путин, технологии
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Технологии
Путин оценил превосходство отечественных решений над зарубежными аналогами
Путин: отечественные научные решения часто превосходят иностранные аналоги
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Российские научные решения сегодня часто превосходят иностранные аналоги. Об этом в рамках выступления на пленарной сессии Форума будущих технологий заявил глава государства Владимир Путин.
"Российские компании все чаще обращаются к наши ученым, и необходимую помощь от них получают. Причем отечественные решения сейчас часто оказываются эффективнее зарубежных аналогов", - подчеркнул российский лидер.
Форум будущих технологий проходит в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. В рамках форума представлены технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.
России необходимо иметь собственные технологические ключи, заявил Путин