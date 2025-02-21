https://1prime.ru/20250221/putin-855141635.html
Путин заявил, что Россия должна сама добывать литий
Путин заявил, что Россия должна сама добывать литий - 21.02.2025, ПРАЙМ
Путин заявил, что Россия должна сама добывать литий
Россия должна самостоятельно добывать литий, так как это необходимо для развития страны, заявил глава государства Владимир Путин в рамках пленарной сессии... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T16:02+0300
2025-02-21T16:02+0300
2025-02-21T16:02+0300
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Россия должна самостоятельно добывать литий, так как это необходимо для развития страны, заявил глава государства Владимир Путин в рамках пленарной сессии Форума будущих технологий."Литий до сих пор не добываем. А как без него развиваться? Это же очевидно для специалистов. А можем это делать. И могли бы делать еще 10 лет, 15 лет назад", - подчеркнул президент.Президент также заметил, что в области химии и новых материалов недостаточно просто заменять существующие технологии, необходимо развивать собственные платформы и предлагать конкурентоспособные и инновационные решения.Путин подчеркнул, что для того, чтобы Россия стала лидером в научно-технологическом развитии, необходимо достичь превосходства в области химии и создания новых материалов, предлагая продукты высокого качества по доступной цене.
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россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин заявил, что Россия должна сама добывать литий
Путин: Россия должна сама добывать литий
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Россия должна самостоятельно добывать литий, так как это необходимо для развития страны, заявил глава государства Владимир Путин в рамках пленарной сессии Форума будущих технологий.
"Литий до сих пор не добываем. А как без него развиваться? Это же очевидно для специалистов. А можем это делать. И могли бы делать еще 10 лет, 15 лет назад", - подчеркнул президент.
Президент также заметил, что в области химии и новых материалов недостаточно просто заменять существующие технологии, необходимо развивать собственные платформы и предлагать конкурентоспособные и инновационные решения.
Путин подчеркнул, что для того, чтобы Россия стала лидером в научно-технологическом развитии, необходимо достичь превосходства в области химии и создания новых материалов, предлагая продукты высокого качества по доступной цене.
"Арктический литий" планирует начать добычу лития в России