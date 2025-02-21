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Путин заявил, что Россия должна сама добывать литий - 21.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин заявил, что Россия должна сама добывать литий
Путин заявил, что Россия должна сама добывать литий - 21.02.2025, ПРАЙМ
Путин заявил, что Россия должна сама добывать литий
Россия должна самостоятельно добывать литий, так как это необходимо для развития страны, заявил глава государства Владимир Путин в рамках пленарной сессии... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T16:02+0300
2025-02-21T16:02+0300
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Россия должна самостоятельно добывать литий, так как это необходимо для развития страны, заявил глава государства Владимир Путин в рамках пленарной сессии Форума будущих технологий."Литий до сих пор не добываем. А как без него развиваться? Это же очевидно для специалистов. А можем это делать. И могли бы делать еще 10 лет, 15 лет назад", - подчеркнул президент.Президент также заметил, что в области химии и новых материалов недостаточно просто заменять существующие технологии, необходимо развивать собственные платформы и предлагать конкурентоспособные и инновационные решения.Путин подчеркнул, что для того, чтобы Россия стала лидером в научно-технологическом развитии, необходимо достичь превосходства в области химии и создания новых материалов, предлагая продукты высокого качества по доступной цене.
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россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
16:02 21.02.2025
 
Путин заявил, что Россия должна сама добывать литий

Путин: Россия должна сама добывать литий

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий
Президент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Россия должна самостоятельно добывать литий, так как это необходимо для развития страны, заявил глава государства Владимир Путин в рамках пленарной сессии Форума будущих технологий.
"Литий до сих пор не добываем. А как без него развиваться? Это же очевидно для специалистов. А можем это делать. И могли бы делать еще 10 лет, 15 лет назад", - подчеркнул президент.
Президент также заметил, что в области химии и новых материалов недостаточно просто заменять существующие технологии, необходимо развивать собственные платформы и предлагать конкурентоспособные и инновационные решения.
Путин подчеркнул, что для того, чтобы Россия стала лидером в научно-технологическом развитии, необходимо достичь превосходства в области химии и создания новых материалов, предлагая продукты высокого качества по доступной цене.
Месторождение золота Савкинское в Забайкальском крае - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
"Арктический литий" планирует начать добычу лития в России
23 января, 15:26
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир Путин
 
 
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