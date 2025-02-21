https://1prime.ru/20250221/putin-855142437.html
Путин оценил роль санкций и внешних проблем в экономике России
Путин оценил роль санкций и внешних проблем в экономике России - 21.02.2025, ПРАЙМ
Путин оценил роль санкций и внешних проблем в экономике России
Внешние проблемы, санкции сыграли важную стимулирующую роль для экономики России, отметил президент страны Владимир Путин в рамках пленарной сессии Форума... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T16:12+0300
2025-02-21T16:12+0300
2025-02-21T16:12+0300
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Внешние проблемы, санкции сыграли важную стимулирующую роль для экономики России, отметил президент страны Владимир Путин в рамках пленарной сессии Форума будущих технологий."Внешние проблемы, санкции, при всех вызовах и сложностях для нас, сыграли важную стимулирующую роль", - заметил он.По словам российского лидера, отечественные решения в науке и технологиях часто оказываются эффективнее зарубежных аналогов.Форум представляет новейшие технологии и инновационные научные разработки, определяющие тенденции развития экономики в ближайшие годы. В 2025 году фокус форума будет на новых материалах и химии.
https://1prime.ru/20250221/putin-855141635.html
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россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин оценил роль санкций и внешних проблем в экономике России
Путин: внешние проблемы, санкции сыграли важную стимулирующую роль для экономики РФ
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Внешние проблемы, санкции сыграли важную стимулирующую роль для экономики России, отметил президент страны Владимир Путин в рамках пленарной сессии Форума будущих технологий.
"Внешние проблемы, санкции, при всех вызовах и сложностях для нас, сыграли важную стимулирующую роль", - заметил он.
По словам российского лидера, отечественные решения в науке и технологиях часто оказываются эффективнее зарубежных аналогов.
Форум представляет новейшие технологии и инновационные научные разработки, определяющие тенденции развития экономики в ближайшие годы. В 2025 году фокус форума будет на новых материалах и химии.
Путин заявил, что Россия должна сама добывать литий