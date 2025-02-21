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Путин оценил роль санкций и внешних проблем в экономике России

Путин оценил роль санкций и внешних проблем в экономике России - 21.02.2025, ПРАЙМ

Путин оценил роль санкций и внешних проблем в экономике России

Внешние проблемы, санкции сыграли важную стимулирующую роль для экономики России, отметил президент страны Владимир Путин в рамках пленарной сессии Форума... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T16:12+0300

2025-02-21T16:12+0300

2025-02-21T16:12+0300

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Внешние проблемы, санкции сыграли важную стимулирующую роль для экономики России, отметил президент страны Владимир Путин в рамках пленарной сессии Форума будущих технологий."Внешние проблемы, санкции, при всех вызовах и сложностях для нас, сыграли важную стимулирующую роль", - заметил он.По словам российского лидера, отечественные решения в науке и технологиях часто оказываются эффективнее зарубежных аналогов.Форум представляет новейшие технологии и инновационные научные разработки, определяющие тенденции развития экономики в ближайшие годы. В 2025 году фокус форума будет на новых материалах и химии.

https://1prime.ru/20250221/putin-855141635.html

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россия, владимир путин