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Путин раскрыл, как стать успешным в сфере технологий - 21.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин раскрыл, как стать успешным в сфере технологий
Путин раскрыл, как стать успешным в сфере технологий - 21.02.2025, ПРАЙМ
Путин раскрыл, как стать успешным в сфере технологий
Чтобы быть успешными в сфере технологий, нужно играть на опережение. Об этом в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий заявил глава государства... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T16:57+0300
2025-02-21T16:57+0300
экономика
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Чтобы быть успешными в сфере технологий, нужно играть на опережение. Об этом в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий заявил глава государства Владимир Путин."И я закончить нашу дискуссию хотел бы тем, что было только что сказано коллегой слева от меня: чтобы быть успешными, нужно играть на опережение. Успехов вам", - резюмировал российский лидер.Форум представляет новейшие технологии и инновационные научные разработки, определяющие тенденции развития экономики в ближайшие годы. В 2025 году фокус форума будет на новых материалах и химии.
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технологии, россия, владимир путин
Экономика, Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин
16:57 21.02.2025
 
Путин раскрыл, как стать успешным в сфере технологий

Путин: чтобы быть успешными в сфере технологий, нужно играть на опережение

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание попечительского совета в МГУ
Президент Владимир Путин провел заседание попечительского совета в МГУ - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Чтобы быть успешными в сфере технологий, нужно играть на опережение. Об этом в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий заявил глава государства Владимир Путин.
"И я закончить нашу дискуссию хотел бы тем, что было только что сказано коллегой слева от меня: чтобы быть успешными, нужно играть на опережение. Успехов вам", - резюмировал российский лидер.
Форум представляет новейшие технологии и инновационные научные разработки, определяющие тенденции развития экономики в ближайшие годы. В 2025 году фокус форума будет на новых материалах и химии.
Президент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
Путин призвал к разработке нормативно-правовой базы данных для ИИ
16:25
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯВладимир Путин
 
 
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