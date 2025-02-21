https://1prime.ru/20250221/putin-855145263.html

Путин раскрыл, как стать успешным в сфере технологий

Путин раскрыл, как стать успешным в сфере технологий - 21.02.2025, ПРАЙМ

Путин раскрыл, как стать успешным в сфере технологий

Чтобы быть успешными в сфере технологий, нужно играть на опережение. Об этом в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий заявил глава государства... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T16:57+0300

2025-02-21T16:57+0300

2025-02-21T16:57+0300

экономика

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Чтобы быть успешными в сфере технологий, нужно играть на опережение. Об этом в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий заявил глава государства Владимир Путин."И я закончить нашу дискуссию хотел бы тем, что было только что сказано коллегой слева от меня: чтобы быть успешными, нужно играть на опережение. Успехов вам", - резюмировал российский лидер.Форум представляет новейшие технологии и инновационные научные разработки, определяющие тенденции развития экономики в ближайшие годы. В 2025 году фокус форума будет на новых материалах и химии.

https://1prime.ru/20250221/prezident-855143296.html

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технологии, россия, владимир путин