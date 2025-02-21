https://1prime.ru/20250221/rasledovanie-855143677.html

Финская полиция начала расследование повреждения кабеля C-Lion1

Финская полиция начала расследование повреждения кабеля C-Lion1 - 21.02.2025, ПРАЙМ

Финская полиция начала расследование повреждения кабеля C-Lion1

Полиция Финляндии сообщила о начале предварительного расследования повреждения кабеля C-Lion1 в Балтийском море. | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T16:32+0300

2025-02-21T16:32+0300

2025-02-21T16:32+0300

финляндия

балтийское море

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Полиция Финляндии сообщила о начале предварительного расследования повреждения кабеля C-Lion1 в Балтийском море. Телеканал SVT сообщил в пятницу об очередном повреждении кабеля в Балтийском море у шведского острова Готланд. Телекоммуникационный кабель C-Lion1 соединяет Финляндию и Германию. Финская компания-оператор Cinia сообщила, что предполагаемое повреждение не повлияло на работу соединения. "Центральная криминальная полиция начала предварительное расследование по факту повреждения кабеля, принадлежащего финской компании", - говорится в сообщении. Как уточняют правоохранители, повреждение кабеля было обнаружено 19 февраля в исключительной экономической зоне Швеции. Предварительное расследование начато 20 февраля на основании запроса компании-оператора кабеля. Кабель C-Lion1 ранее дважды повреждался в ноябре и декабре 2024 года.

https://1prime.ru/20250221/kabel-855130774.html

финляндия

балтийское море

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финляндия, балтийское море