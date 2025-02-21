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Союзники США начали скрывать разведданные от Вашингтона, узнала Politico - 21.02.2025, ПРАЙМ
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Союзники США начали скрывать разведданные от Вашингтона, узнала Politico
Союзники США начали скрывать разведданные от Вашингтона, узнала Politico - 21.02.2025, ПРАЙМ
Союзники США начали скрывать разведданные от Вашингтона, узнала Politico
Союзники США ищут способы скрыть детали разведывательных данных от властей в Вашингтоне, опасаясь утечек, к которым может быть склонна администрация президента... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T18:08+0300
2025-02-21T18:09+0300
политика
сша
союзники
разведка
данные
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Союзники США ищут способы скрыть детали разведывательных данных от властей в Вашингтоне, опасаясь утечек, к которым может быть склонна администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пишет издание Politico. "Союзники США, которые регулярно делятся разведданными с Соединенными Штатами, ищут способы защиты совершенно секретной информации от, как они ожидают, довольно склонной к утечкам администрации Трампа, но их возможности ограничены... Тем не менее могут быть варианты добавить больше гарантий вокруг агентурной разведки, самой ценной и тщательно охраняемой информации, полученной в иностранных государствах от агентов, чьи жизни могут оказаться под угрозой в случае ее раскрытия", - говорится в сообщении издания. Politico уточняет, что агенты разведки из союзных для США стран могли бы, например, в разговорах с американскими коллегами опускать детали, которые потенциально позволят раскрыть их местонахождение или личность. Как отмечает издание, сотрудничество в области сбора и обмена разведданными имеет глубокие корни, которые будет "нелегко разорвать": американские и европейские разведывательные агентства часто проводят совместные сборы и операции, при этом США часто дают больше информации, чем получают. Однако, как заявил изданию неназванный бывший сотрудник британской службы разведки MI6, во время первого президентского срока Трампа служба "была осторожна" в вопросе разглашения особо секретной информации. "Заметьте, всегда при любой администрации мы не раскрываем карты просто так... но в прошлый раз с Трампом мы были еще осторожнее, и мне трудно поверить, что служба не будет немного более осторожной на этот раз", - заявил источник изданию. Кроме того, бывший британский военный рассказал Politico об ослаблении политического доверия к США, отметив, что на повседневном уровне с профессионалами в области разведки проблемы "пока нет". В августе 2022 года ФБР провело обыск в имении Трампа, который в то время был экс-президентом. В его поместье Мар-а-Лаго во Флориде правоохранители пришли в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего. Трамп со следственными процедурами не согласился и критиковал действия министерства юстиции, заявляя, что они политически мотивированы. Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Экс-президенту в случае признания вины грозили многолетний тюремный срок и крупный денежный штраф. Сам политик настаивал, что не успел вернуть документы из-за спешки и высокой загруженности. В середине июля 2024 года окружной судья Эйлин Кэннон постановила закрыть дело против Трампа, заявив, что назначение Джека Смита специальным прокурором в деле о ненадлежащем хранении засекреченных документов идет вразрез с нормами американской конституции. Позднее Смит обжаловал решение Кэннон.
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сша, союзники, разведка, данные
Политика, США, Союзники, разведка, данные
18:08 21.02.2025 (обновлено: 18:09 21.02.2025)
 
Союзники США начали скрывать разведданные от Вашингтона, узнала Politico

Politico: союзники США пытаются скрывать детали разведданных от Вашингтона

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
 Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Союзники США ищут способы скрыть детали разведывательных данных от властей в Вашингтоне, опасаясь утечек, к которым может быть склонна администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пишет издание Politico.
"Союзники США, которые регулярно делятся разведданными с Соединенными Штатами, ищут способы защиты совершенно секретной информации от, как они ожидают, довольно склонной к утечкам администрации Трампа, но их возможности ограничены... Тем не менее могут быть варианты добавить больше гарантий вокруг агентурной разведки, самой ценной и тщательно охраняемой информации, полученной в иностранных государствах от агентов, чьи жизни могут оказаться под угрозой в случае ее раскрытия", - говорится в сообщении издания.
Politico уточняет, что агенты разведки из союзных для США стран могли бы, например, в разговорах с американскими коллегами опускать детали, которые потенциально позволят раскрыть их местонахождение или личность.
Как отмечает издание, сотрудничество в области сбора и обмена разведданными имеет глубокие корни, которые будет "нелегко разорвать": американские и европейские разведывательные агентства часто проводят совместные сборы и операции, при этом США часто дают больше информации, чем получают.
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Однако, как заявил изданию неназванный бывший сотрудник британской службы разведки MI6, во время первого президентского срока Трампа служба "была осторожна" в вопросе разглашения особо секретной информации.
"Заметьте, всегда при любой администрации мы не раскрываем карты просто так... но в прошлый раз с Трампом мы были еще осторожнее, и мне трудно поверить, что служба не будет немного более осторожной на этот раз", - заявил источник изданию.
Кроме того, бывший британский военный рассказал Politico об ослаблении политического доверия к США, отметив, что на повседневном уровне с профессионалами в области разведки проблемы "пока нет".
В августе 2022 года ФБР провело обыск в имении Трампа, который в то время был экс-президентом. В его поместье Мар-а-Лаго во Флориде правоохранители пришли в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего. Трамп со следственными процедурами не согласился и критиковал действия министерства юстиции, заявляя, что они политически мотивированы.
Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Экс-президенту в случае признания вины грозили многолетний тюремный срок и крупный денежный штраф. Сам политик настаивал, что не успел вернуть документы из-за спешки и высокой загруженности.
В середине июля 2024 года окружной судья Эйлин Кэннон постановила закрыть дело против Трампа, заявив, что назначение Джека Смита специальным прокурором в деле о ненадлежащем хранении засекреченных документов идет вразрез с нормами американской конституции. Позднее Смит обжаловал решение Кэннон.
 
ПолитикаСШАСоюзникиразведкаданные
 
 
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