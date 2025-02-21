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В России разработали новую систему РЭБ
В России разработали новую систему РЭБ - 21.02.2025, ПРАЙМ
В России разработали новую систему РЭБ
В России разработана система подавления дронов "Титан", вскоре должны завершиться ее испытания, после чего новую систему начнут применять в зоне СВО, сообщает... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T18:35+0300
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. В России разработана система подавления дронов "Титан", вскоре должны завершиться ее испытания, после чего новую систему начнут применять в зоне СВО, сообщает партия "Единая Россия". Председатель партии Дмитрий Медведев в пятницу ознакомился с разработками Центра беспилотных систем и технологий на выставке в Музее Победы. Медведеву представили систему подавления дронов "Титан". "Испытания техники пройдут в конце февраля, после чего её начнут применять в зоне СВО", - говорится в сообщении на сайте партии. Уточняется, что это первая запатентованная разработка "Центра беспилотных систем и технологий", сегодня она модернизирована не только комплексом физического воздействия, но и лазерным модулем с воздействием на три километра. Руководитель Центрального исполкома ЕР Александр Сидякин рассказал, что "Титан" оснащен 24-ствольной турелью 12-го калибра с оптическим контролем и автоматической перезарядкой, комплексом радиоэлектронной и оптической разведки, комплексом радиоэлектронного подавления. "Оператор может оперативно обнаружить дрон, затем предпринять меры по радиоэлектронному подавлению. В случае, если БПЛА продолжает полет, он будет устранен уже физически. Система оснащена автоматическим захватом цели на основе нейросети. "Титан" обучен определять летящий беспилотник на основе 120 миллионов видеозаписей", – рассказал он.
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россия, рэб
В России разработали новую систему РЭБ
В России разработали система подавления дронов "Титан"
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. В России разработана система подавления дронов "Титан", вскоре должны завершиться ее испытания, после чего новую систему начнут применять в зоне СВО, сообщает партия "Единая Россия".
Председатель партии Дмитрий Медведев в пятницу ознакомился с разработками Центра беспилотных систем и технологий на выставке в Музее Победы. Медведеву представили систему подавления дронов "Титан".
"Испытания техники пройдут в конце февраля, после чего её начнут применять в зоне СВО", - говорится в сообщении на сайте партии.
Уточняется, что это первая запатентованная разработка "Центра беспилотных систем и технологий", сегодня она модернизирована не только комплексом физического воздействия, но и лазерным модулем с воздействием на три километра.
СМИ: Россия улучшила средства РЭБ, ПВО и программы по созданию БПЛА
Руководитель Центрального исполкома ЕР Александр Сидякин рассказал, что "Титан" оснащен 24-ствольной турелью 12-го калибра с оптическим контролем и автоматической перезарядкой, комплексом радиоэлектронной и оптической разведки, комплексом радиоэлектронного подавления.
"Оператор может оперативно обнаружить дрон, затем предпринять меры по радиоэлектронному подавлению. В случае, если БПЛА продолжает полет, он будет устранен уже физически. Система оснащена автоматическим захватом цели на основе нейросети. "Титан" обучен определять летящий беспилотник на основе 120 миллионов видеозаписей", – рассказал он.