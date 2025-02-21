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"Вряд ли что-то светит". Собянин высказался о возвращении Renault в Россию - 21.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Вряд ли что-то светит". Собянин высказался о возвращении Renault в Россию
"Вряд ли что-то светит". Собянин высказался о возвращении Renault в Россию - 21.02.2025, ПРАЙМ
"Вряд ли что-то светит". Собянин высказался о возвращении Renault в Россию
Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на слова главы Renault Луки де Мео, ранее не исключившего возвращения автоконцерна в Россию, отметив, что ему тут "вряд... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T15:18+0300
2025-02-21T15:44+0300
экономика
москва
сергей собянин
россия
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на слова главы Renault Луки де Мео, ранее не исключившего возвращения автоконцерна в Россию, отметив, что ему тут "вряд ли что-то светит". "Он может и не исключает, но вряд ли ему что-то тут светит", - сказал Собянин журналистам.Ранее издание Financial Times со ссылкой на генерального директора Renault Луку де Мео сообщило, что французский автоконцерн Renault не исключает возвращения на российский рынок в будущем.
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москва, сергей собянин, россия
Экономика, МОСКВА, Сергей Собянин, РОССИЯ
15:18 21.02.2025 (обновлено: 15:44 21.02.2025)
 
"Вряд ли что-то светит". Собянин высказался о возвращении Renault в Россию

Собянин: желающей вернуться в Россию компании Renault вряд ли что-то светит

© POOL | Перейти в медиабанкС. Собянин
С. Собянин
© POOL
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на слова главы Renault Луки де Мео, ранее не исключившего возвращения автоконцерна в Россию, отметив, что ему тут "вряд ли что-то светит".
"Он может и не исключает, но вряд ли ему что-то тут светит", - сказал Собянин журналистам.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на генерального директора Renault Луку де Мео сообщило, что французский автоконцерн Renault не исключает возвращения на российский рынок в будущем.
Со здания автозавода Рено в Москве демонтировали вывеску - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
Гендиректор Renault допустил возвращение на российский рынок
Вчера, 17:21
 
ЭкономикаМОСКВАСергей СобянинРОССИЯ
 
 
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