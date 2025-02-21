https://1prime.ru/20250221/renault-855138661.html

"Вряд ли что-то светит". Собянин высказался о возвращении Renault в Россию

"Вряд ли что-то светит". Собянин высказался о возвращении Renault в Россию - 21.02.2025, ПРАЙМ

"Вряд ли что-то светит". Собянин высказался о возвращении Renault в Россию

Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на слова главы Renault Луки де Мео, ранее не исключившего возвращения автоконцерна в Россию, отметив, что ему тут "вряд... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T15:18+0300

2025-02-21T15:18+0300

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на слова главы Renault Луки де Мео, ранее не исключившего возвращения автоконцерна в Россию, отметив, что ему тут "вряд ли что-то светит". "Он может и не исключает, но вряд ли ему что-то тут светит", - сказал Собянин журналистам.Ранее издание Financial Times со ссылкой на генерального директора Renault Луку де Мео сообщило, что французский автоконцерн Renault не исключает возвращения на российский рынок в будущем.

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москва, сергей собянин, россия