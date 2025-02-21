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США представят Киеву новую сделку по ресурсам, пишут СМИ - 21.02.2025, ПРАЙМ
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США представят Киеву новую сделку по ресурсам, пишут СМИ
США представят Киеву новую сделку по ресурсам, пишут СМИ - 21.02.2025, ПРАЙМ
США представят Киеву новую сделку по ресурсам, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп поручил другому министру, вслед за главой Минфина Скоттом Бессентом, представить Украине новое предложение по ресурсам. По... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T17:47+0300
2025-02-21T17:47+0300
политика
сша
киев
украина
дональд трамп
владимир зеленский
washington post
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поручил другому министру, вслед за главой Минфина Скоттом Бессентом, представить Украине новое предложение по ресурсам. По информации портала Axios, со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ситуацией, измененный вариант сделки направлен на снижение напряженности в отношениях между Киевом и Вашингтоном.Как сообщают источники, США предоставили Украине новую версию сделки по ресурсам вечером в четверг, и обсуждение между украинской и американской сторонами продолжалось до утра пятницы.По данным издания, "измененная версия соглашения имеет целью "наладить ситуацию" между США и Украиной... новый американский министр, не Бессент, получил поручение от Трампа представить новое предложение". Однако, имя политика, получившего поручение от президента, источник не раскрыл.Источники выражают опасения, что в случае отказа Владимира Зеленского и от этой сделки, отношения с США могут ухудшиться еще больше.3 февраля Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий поставок редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. 14 февраля газета Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, передающий США права на 50% неразработанных минеральных ресурсов Украины. На следующий день Зеленский заявил, что отклонил предложение вице-президента США Джей-Ди Вэнса о подписании этого соглашения.19 февраля Трамп опубликовал в социальной сети сообщение, в котором назвал Зеленского "имевшим скромный успех юмористом" и "диктатором". Советник президента США Майк Уолц позже пояснил, что негативная реакция Трампа была вызвана отказом Киева от сделки по редкоземельным металлам.
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сша, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский, washington post
Политика, США, Киев, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Washington Post
17:47 21.02.2025
 
США представят Киеву новую сделку по ресурсам, пишут СМИ

СМИ: Трамп поручил другому министру представить Киеву новую сделку по ресурсам

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поручил другому министру, вслед за главой Минфина Скоттом Бессентом, представить Украине новое предложение по ресурсам. По информации портала Axios, со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ситуацией, измененный вариант сделки направлен на снижение напряженности в отношениях между Киевом и Вашингтоном.
Как сообщают источники, США предоставили Украине новую версию сделки по ресурсам вечером в четверг, и обсуждение между украинской и американской сторонами продолжалось до утра пятницы.
По данным издания, "измененная версия соглашения имеет целью "наладить ситуацию" между США и Украиной... новый американский министр, не Бессент, получил поручение от Трампа представить новое предложение". Однако, имя политика, получившего поручение от президента, источник не раскрыл.
Источники выражают опасения, что в случае отказа Владимира Зеленского и от этой сделки, отношения с США могут ухудшиться еще больше.
3 февраля Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий поставок редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. 14 февраля газета Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, передающий США права на 50% неразработанных минеральных ресурсов Украины. На следующий день Зеленский заявил, что отклонил предложение вице-президента США Джей-Ди Вэнса о подписании этого соглашения.
19 февраля Трамп опубликовал в социальной сети сообщение, в котором назвал Зеленского "имевшим скромный успех юмористом" и "диктатором". Советник президента США Майк Уолц позже пояснил, что негативная реакция Трампа была вызвана отказом Киева от сделки по редкоземельным металлам.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
США передали Украине "улучшенный" проект соглашения о минеральных ресурсах
01:14
 
ПолитикаСШАКиевУКРАИНАДональд ТрампВладимир ЗеленскийWashington Post
 
 
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