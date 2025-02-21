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США представят Киеву новую сделку по ресурсам, пишут СМИ

США представят Киеву новую сделку по ресурсам, пишут СМИ - 21.02.2025, ПРАЙМ

США представят Киеву новую сделку по ресурсам, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп поручил другому министру, вслед за главой Минфина Скоттом Бессентом, представить Украине новое предложение по ресурсам. По... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T17:47+0300

2025-02-21T17:47+0300

2025-02-21T17:47+0300

политика

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поручил другому министру, вслед за главой Минфина Скоттом Бессентом, представить Украине новое предложение по ресурсам. По информации портала Axios, со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ситуацией, измененный вариант сделки направлен на снижение напряженности в отношениях между Киевом и Вашингтоном.Как сообщают источники, США предоставили Украине новую версию сделки по ресурсам вечером в четверг, и обсуждение между украинской и американской сторонами продолжалось до утра пятницы.По данным издания, "измененная версия соглашения имеет целью "наладить ситуацию" между США и Украиной... новый американский министр, не Бессент, получил поручение от Трампа представить новое предложение". Однако, имя политика, получившего поручение от президента, источник не раскрыл.Источники выражают опасения, что в случае отказа Владимира Зеленского и от этой сделки, отношения с США могут ухудшиться еще больше.3 февраля Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий поставок редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. 14 февраля газета Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, передающий США права на 50% неразработанных минеральных ресурсов Украины. На следующий день Зеленский заявил, что отклонил предложение вице-президента США Джей-Ди Вэнса о подписании этого соглашения.19 февраля Трамп опубликовал в социальной сети сообщение, в котором назвал Зеленского "имевшим скромный успех юмористом" и "диктатором". Советник президента США Майк Уолц позже пояснил, что негативная реакция Трампа была вызвана отказом Киева от сделки по редкоземельным металлам.

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сша, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский, washington post