https://1prime.ru/20250221/rossija-855122528.html

Бренду ara не придется регистрировать товарный знак в России

Бренду ara не придется регистрировать товарный знак в России - 21.02.2025, ПРАЙМ

Бренду ara не придется регистрировать товарный знак в России

Бренду Zara, входящему в испанскую Inditex Group, не придется регистрировать свой товарный знак, чтобы вернуться в Россию, так как Роспатент продлил... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T05:37+0300

2025-02-21T05:37+0300

2025-02-21T05:37+0300

бизнес

россия

экономика

рф

bershka

stradivarius

uniqlo

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855122528.jpg?1740105423

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Бренду Zara, входящему в испанскую Inditex Group, не придется регистрировать свой товарный знак, чтобы вернуться в Россию, так как Роспатент продлил свидетельство компании в ноябре 2022 года сроком на 10 лет, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. Кроме того, в РФ продолжают действовать товарные знаки магазинов Bershka, Pull&Bear и Stradivarius. По словам патентного поверенного компании "Онлайн Патент" Алины Сидоровой, для иностранных компаний, чьи товарные знаки еще действуют на территории России, не составит труда вернуться на российский рынок, так как их товары будут под защитой исключительного права. "Кроме того, в течение двух лет большинство ушедших зарубежных правообладателей активно вели реестр своих товарных знаков в России, в том числе своевременно продлевали и даже подавали новые заявки", - добавила эксперт. Ранее Союз торговых центров отправил обращение компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, bershka, stradivarius, uniqlo