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Товарный знак бренда Zara будет действовать в России до 2033 года

Товарный знак бренда Zara будет действовать в России до 2033 года - 21.02.2025, ПРАЙМ

Товарный знак бренда Zara будет действовать в России до 2033 года

Товарный знак бренда Zara, который входит в испанскую Inditex Group, будет действовать в России до 2033 года, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T07:28+0300

2025-02-21T07:28+0300

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Товарный знак бренда Zara, который входит в испанскую Inditex Group, будет действовать в России до 2033 года, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. Согласно документам, ведомство в ноябре 2022 года продлило компании действие товарного знака на территории России до июня 2033 года. Кроме того, в РФ продолжают действовать товарные знаки магазинов Bershka, Pull&Bear и Stradivarius. "Для иностранных компаний, чьи товарные знаки еще действуют на территории России, не составит труда вернуться на российский рынок, так как их товары будут под защитой исключительного права", - рассказала патентный поверенный компании "Онлайн Патент". По словам эксперта, в течение двух лет большинство ушедших зарубежных правообладателей активно вели реестр своих товарных знаков в России, в том числе своевременно продлевали и даже подавали новые заявки. Ранее Союз торговых центров отправил обращение компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, рф, bershka, роспатент, stradivarius