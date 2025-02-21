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Товарный знак бренда Zara будет действовать в России до 2033 года - 21.02.2025, ПРАЙМ
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Товарный знак бренда Zara будет действовать в России до 2033 года
Товарный знак бренда Zara будет действовать в России до 2033 года - 21.02.2025, ПРАЙМ
Товарный знак бренда Zara будет действовать в России до 2033 года
Товарный знак бренда Zara, который входит в испанскую Inditex Group, будет действовать в России до 2033 года, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T07:28+0300
2025-02-21T08:16+0300
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экономика
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Товарный знак бренда Zara, который входит в испанскую Inditex Group, будет действовать в России до 2033 года, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. Согласно документам, ведомство в ноябре 2022 года продлило компании действие товарного знака на территории России до июня 2033 года. Кроме того, в РФ продолжают действовать товарные знаки магазинов Bershka, Pull&amp;Bear и Stradivarius. "Для иностранных компаний, чьи товарные знаки еще действуют на территории России, не составит труда вернуться на российский рынок, так как их товары будут под защитой исключительного права", - рассказала патентный поверенный компании "Онлайн Патент". По словам эксперта, в течение двух лет большинство ушедших зарубежных правообладателей активно вели реестр своих товарных знаков в России, в том числе своевременно продлевали и даже подавали новые заявки. Ранее Союз торговых центров отправил обращение компаниям Uniqlo, H&amp;M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull &amp; Bear) с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию.
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бизнес, россия, рф, bershka, роспатент, stradivarius
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, Bershka, Роспатент, Stradivarius
07:28 21.02.2025 (обновлено: 08:16 21.02.2025)
 
Товарный знак бренда Zara будет действовать в России до 2033 года

Товарный знак бренда Zara будет действовать в России до 2033 года

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Товарный знак бренда Zara, который входит в испанскую Inditex Group, будет действовать в России до 2033 года, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента.
Согласно документам, ведомство в ноябре 2022 года продлило компании действие товарного знака на территории России до июня 2033 года. Кроме того, в РФ продолжают действовать товарные знаки магазинов Bershka, Pull&Bear и Stradivarius.
"Для иностранных компаний, чьи товарные знаки еще действуют на территории России, не составит труда вернуться на российский рынок, так как их товары будут под защитой исключительного права", - рассказала патентный поверенный компании "Онлайн Патент".
По словам эксперта, в течение двух лет большинство ушедших зарубежных правообладателей активно вели реестр своих товарных знаков в России, в том числе своевременно продлевали и даже подавали новые заявки.
Ранее Союз торговых центров отправил обращение компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) с предложением рассмотреть возможность возвращения в Россию.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФBershkaРоспатентStradivarius
 
 
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