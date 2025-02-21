https://1prime.ru/20250221/rubl-855131172.html

В Bloomberg назвали рубль "звездой года" на развивающихся рынках

В Bloomberg назвали рубль "звездой года" на развивающихся рынках - 21.02.2025, ПРАЙМ

В Bloomberg назвали рубль "звездой года" на развивающихся рынках

С начала года рубль укрепился по отношению к доллару на 13%, став самой успешной валютой на развивающихся рынках, говорится в материале издания Bloomberg. | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T11:47+0300

2025-02-21T11:47+0300

2025-02-21T11:47+0300

экономика

рубль

https://cdnn.1prime.ru/img/83700/25/837002598_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_c11470921e6951ced71ed9b75d9a9165.jpg

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. С начала года рубль укрепился по отношению к доллару на 13%, став самой успешной валютой на развивающихся рынках, говорится в материале издания Bloomberg.Курс рубля на 21 февраля составлял ₽88,51 за доллар, в то время как в конце декабря 2024 года он был ₽101,68 за доллар. Это стало первым снижением курса доллара ниже ₽89 за последние пять месяцев.Укрепление рубля происходило на фоне переговоров между Россией и США, которые состоялись в Саудовской Аравии 18 февраля. Заинтересованные стороны договорились решить проблемы, связанные с работой посольств, и создать переговорные группы по украинскому вопросу.Успешное начало переговоров и усиление давления со стороны президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского создали позитивные ожидания на рынке, заключили в издании.

https://1prime.ru/20250221/dollar-855126229.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рубль