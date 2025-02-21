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В Bloomberg назвали рубль "звездой года" на развивающихся рынках - 21.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250221/rubl-855131172.html
В Bloomberg назвали рубль "звездой года" на развивающихся рынках
В Bloomberg назвали рубль "звездой года" на развивающихся рынках - 21.02.2025, ПРАЙМ
В Bloomberg назвали рубль "звездой года" на развивающихся рынках
С начала года рубль укрепился по отношению к доллару на 13%, став самой успешной валютой на развивающихся рынках, говорится в материале издания Bloomberg. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T11:47+0300
2025-02-21T11:47+0300
экономика
рубль
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. С начала года рубль укрепился по отношению к доллару на 13%, став самой успешной валютой на развивающихся рынках, говорится в материале издания Bloomberg.Курс рубля на 21 февраля составлял ₽88,51 за доллар, в то время как в конце декабря 2024 года он был ₽101,68 за доллар. Это стало первым снижением курса доллара ниже ₽89 за последние пять месяцев.Укрепление рубля происходило на фоне переговоров между Россией и США, которые состоялись в Саудовской Аравии 18 февраля. Заинтересованные стороны договорились решить проблемы, связанные с работой посольств, и создать переговорные группы по украинскому вопросу.Успешное начало переговоров и усиление давления со стороны президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского создали позитивные ожидания на рынке, заключили в издании.
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рубль
Экономика, рубль
11:47 21.02.2025
 
В Bloomberg назвали рубль "звездой года" на развивающихся рынках

Bloomberg: рубль стал лучшей валютой на развивающихся рынках в 2025 году

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. С начала года рубль укрепился по отношению к доллару на 13%, став самой успешной валютой на развивающихся рынках, говорится в материале издания Bloomberg.
Курс рубля на 21 февраля составлял ₽88,51 за доллар, в то время как в конце декабря 2024 года он был ₽101,68 за доллар. Это стало первым снижением курса доллара ниже ₽89 за последние пять месяцев.
Укрепление рубля происходило на фоне переговоров между Россией и США, которые состоялись в Саудовской Аравии 18 февраля. Заинтересованные стороны договорились решить проблемы, связанные с работой посольств, и создать переговорные группы по украинскому вопросу.
Успешное начало переговоров и усиление давления со стороны президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского создали позитивные ожидания на рынке, заключили в издании.
Обменный пункт - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
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