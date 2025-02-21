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Курс рубля к юаню на Мосбирже остается вблизи уровня закрытия четверга
Курс рубля к юаню на Мосбирже остается вблизи уровня закрытия четверга - 21.02.2025, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню на Мосбирже остается вблизи уровня закрытия четверга
Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов пятницы остается вблизи уровней предыдущего закрытия , следует из данных торговой площадки. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T12:27+0300
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов пятницы остается вблизи уровней предыдущего закрытия , следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.19 мск снижается на 1 копейку по отношению к предыдущему закрытию, до 12,01 рубля. Фактором недавнего укрепления рубля были спекулятивные продажи валюты, стремительно растущие ожидания снижения внешнеполитических издержек, а также рост активности экспортёров перед февральскими налоговыми выплатами, которые необходимо произвести до конца следующей недели, считает Денис Попов из Промсвязьбанка. Он считает, что тренд к укреплению рубля сохранится, и оценивает курс, очищенный от политической "надбавки", на уровне 11,5-11,7 рубля за юань, и в ближайшее время вблизи этих значений может произойти стабилизация котировок. Что же касается доллара, то этот уровень - 85-87 рублей за единицу, добавляет Попов. "В перспективе недели-двух нельзя исключать рост давления на рубль с превышением отметки 95 рублей. С учетом запланированных бюджетных расходов более реалистичным представляется курс выше 100 рублей за доллар, что делает маловероятным длительное удержание текущих уровней укрепления рубля", - в то же время считает Владислав Антонов из BitRiver.
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россия, рубль
Курс рубля к юаню на Мосбирже остается вблизи уровня закрытия четверга
Курс рубля к юаню на Московской бирже остается вблизи уровня закрытия четверга
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов пятницы остается вблизи уровней предыдущего закрытия , следует из данных торговой площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.19 мск снижается на 1 копейку по отношению к предыдущему закрытию, до 12,01 рубля.
Фактором недавнего укрепления рубля были спекулятивные продажи валюты, стремительно растущие ожидания снижения внешнеполитических издержек, а также рост активности экспортёров перед февральскими налоговыми выплатами, которые необходимо произвести до конца следующей недели, считает Денис Попов из Промсвязьбанка.
Он считает, что тренд к укреплению рубля сохранится, и оценивает курс, очищенный от политической "надбавки", на уровне 11,5-11,7 рубля за юань, и в ближайшее время вблизи этих значений может произойти стабилизация котировок.
Что же касается доллара, то этот уровень - 85-87 рублей за единицу, добавляет Попов.
"В перспективе недели-двух нельзя исключать рост давления на рубль с превышением отметки 95 рублей. С учетом запланированных бюджетных расходов более реалистичным представляется курс выше 100 рублей за доллар, что делает маловероятным длительное удержание текущих уровней укрепления рубля", - в то же время считает Владислав Антонов из BitRiver.
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