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Рубль перешел к снижению против юаня - 21.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250221/rubl-855147651.html
Рубль перешел к снижению против юаня
Рубль перешел к снижению против юаня - 21.02.2025, ПРАЙМ
Рубль перешел к снижению против юаня
Курс рубля против юаня на Московской бирже в пятницу, после обновления максимума с августа, перешел к снижению: курс китайской валюты вернулся выше ключевого... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T18:14+0300
2025-02-21T18:15+0300
экономика
мосбиржа
рубль
юань
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля против юаня на Московской бирже в пятницу, после обновления максимума с августа, перешел к снижению: курс китайской валюты вернулся выше ключевого уровня 12 рублей, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.55 мск рос на 8 копеек, до 12,10 рубля. Повышение составило 0,7%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,91-12,27 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 8,3 миллиарда юаней, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 89,85 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,426 против 7,256 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,3%. На форексе доллар торгуется по 87,65 рубля. РУБЛЬ В КОРРЕКЦИИ Рубль против юаня в пятницу с утра на Мосбирже успел обновить максимум с августа. Однако перед выходными курс юаня устремился вверх и закрепляется выше ключевой отметки 12 рублей. "Избыточное предложение иностранной валюты, вероятно, постепенно уходит. Кроме приближения пика фискальных платежей, приходящегося на следующую неделю, массированная продажа валюты могла быть обусловлена выходом из нее некоторых компаний, попавших под санкции США, которые вступают в силу 27 февраля", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,21% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,66% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.51 мск падала на 1,3%, до 75,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 106,5 пункта. ПРОГНОЗЫ Доллар на "внебирже" в ближайшие недели вряд ли уйдет ниже 84,5-85 рубля, а скорее отскочит к 90 и выше, полагает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на период с 24 по 28 февраля: 86–89 рубля, 89-92 рубля и 11,8-12,3 рубля, соответственно", - оценивает она. Спрос на инвалюту может постепенно увеличиваться по мере восстановления потребительской активности после традиционного для начала года ее ослабления, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Дополнительное давление на курс рубля может оказать наметившееся улучшение отношений между Россией и США. Это может способствовать облегчению импорта, в том числе платежей за него. Ближайшей целью отскока юаня сейчас может выступить область 12,27-12,33 рубля, пробой которой откроет ему дорогу в район 12,46-12,66 рубля", - оценивает он.
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мосбиржа, рубль, юань
Экономика, Мосбиржа, рубль, юань
18:14 21.02.2025 (обновлено: 18:15 21.02.2025)
 
Рубль перешел к снижению против юаня

Мосбирже: рубль перешел к снижению против юаня - курс закрепляется выше 12 руб

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля против юаня на Московской бирже в пятницу, после обновления максимума с августа, перешел к снижению: курс китайской валюты вернулся выше ключевого уровня 12 рублей, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.55 мск рос на 8 копеек, до 12,10 рубля. Повышение составило 0,7%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,91-12,27 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 8,3 миллиарда юаней, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 89,85 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,426 против 7,256 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,3%. На форексе доллар торгуется по 87,65 рубля.
Россия не видит угрозы в планах Китая шире использовать юань для расчетов в ШОС – С.Приходько
Курс юаня на Мосбирже сползает к 12 рублям
Вчера, 18:24
РУБЛЬ В КОРРЕКЦИИ
Рубль против юаня в пятницу с утра на Мосбирже успел обновить максимум с августа. Однако перед выходными курс юаня устремился вверх и закрепляется выше ключевой отметки 12 рублей.
"Избыточное предложение иностранной валюты, вероятно, постепенно уходит. Кроме приближения пика фискальных платежей, приходящегося на следующую неделю, массированная продажа валюты могла быть обусловлена выходом из нее некоторых компаний, попавших под санкции США, которые вступают в силу 27 февраля", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,21% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,66% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.51 мск падала на 1,3%, до 75,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 106,5 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Доллар на "внебирже" в ближайшие недели вряд ли уйдет ниже 84,5-85 рубля, а скорее отскочит к 90 и выше, полагает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на период с 24 по 28 февраля: 86–89 рубля, 89-92 рубля и 11,8-12,3 рубля, соответственно", - оценивает она.
Спрос на инвалюту может постепенно увеличиваться по мере восстановления потребительской активности после традиционного для начала года ее ослабления, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Дополнительное давление на курс рубля может оказать наметившееся улучшение отношений между Россией и США. Это может способствовать облегчению импорта, в том числе платежей за него. Ближайшей целью отскока юаня сейчас может выступить область 12,27-12,33 рубля, пробой которой откроет ему дорогу в район 12,46-12,66 рубля", - оценивает он.
 
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