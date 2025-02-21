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Рубль использовал волатильность для обновления многомесячных максимумов

Рубль использовал волатильность для обновления многомесячных максимумов - 21.02.2025, ПРАЙМ

Рубль использовал волатильность для обновления многомесячных максимумов

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продолжил расти, отыгрывая сильный импульс к этому, полученный неделей ранее... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T23:18+0300

2025-02-21T23:18+0300

2025-02-21T23:18+0300

экономика

мнения аналитиков

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продолжил расти, отыгрывая сильный импульс к этому, полученный неделей ранее после сообщения о телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Впрочем, волатильность, сократилась, что логично для затухающих колебаний. Курсовой недельный диапазон сократился и составил 11,91-12,55 рубля за юань. Таким образом курс китайской валюты на неделе обновил минимум с августа прошлого года, однако затем отошел вверх от него. На три дня падения юаня пришлось два дня его повышения.Рубль дорожал на фоне сохраняющегося геополитического позитива. После телефонного разговора президентов РФ и США буквально через несколько дней в Эр-Рияде состоялась встреча высокопоставленных российской и американской делегаций. Ее итоги создали условия для подготовки личной встречи президентов и были охарактеризованы обеими сторонами в позитивном ключе. Последовавший поток заявлений дал явный сигнал о серьезных намерениях США и РФ быстро завершить украинский кризис.Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи по индикатору RUSFARCNY, упали до -0,21% годовых против +0,22% годовых, впрочем, минимум недели составил -0,65%, и это говорит о сохраняющемся избытке юаней на Московской бирже.В итоге, курс юаня на Мосбирже за неделю упал на 48 копеек до 12 рублей ровно. Курс доллара за неделю опустился на 2,14 рубля до 88,17 рубля, а евро – на 2,87 рубля, до 92,02 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе сползла за неделю от 7,253 юаня до 7,251 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,348 юаня, то есть с премией в 1,3% к курсу форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели упала до 6,56 тысячи против 6,74 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ РЕАГИРОВАЛ НА ГЕОПОЛИТИКУРубль начал рабочую неделю ростом против юаня. Российская валюта находила поддержку в геополитических новостях, приходивших со встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде, где встретились от РФ: глава МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. а от США - помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Дмитриевпо итогам встречи заявил, что делегации США и РФ были нацелены понять друг друга на переговорах в Саудовской Аравии, они прошли с уважением от обеих сторон. Переговоры оказались очень позитивными, добавил глава РФПИ.В госдепе США заявили, что звонка и встречи между РФ и США недостаточно для "прочного мира", но в переговорах в Эр-Рияде для этого был сделан важный шаг вперед. США и Россия по итогам переговоров в Эр-Рияде пообещали поддерживать контакты для начала работы над скорейшим прекращением конфликта в Украине, сообщил госдепартамент США.В то же время, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, комментируя возможность отмены антироссийских санкций, заявил, что Вашингтон рассматривает широкий круг вопросов в переговорах с Москвой, однако приоритетом остается прекращение конфликта на Украине.ПРОГНОЗЫЗавершение недели проходило под знаком возросшей волатильности. Провал курса юаня на Мосбирже и обновление им минимума с августа-2024 проходило, видимо, в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам февраля. Они могли фиксировать более высокий курс для конвертации валюты в рубли, опасаясь дальнейшего его сползания.Однако сильный психологически значимый уровень поддержки 12 рублей притягивал игроков и на повышение, и на понижение. Сошлись на "ничьей" - 12 рублей ровно за юань на закрытие недели.При этом рубль продолжил получать поддержку от словесных интервенций. В частности, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ожидать снижения ключевой ставки можно будет только, когда инфляция в РФ начнет стабильно снижаться.Между тем, рубль поднялся в район перекупленности, и его коррекция вниз вполне вероятна, особенно по мере снижения заявок на конвертацию экспертами валюты для налоговых платежей в конце месяца. Поэтому сильного падения курса юаня от уровня 12 рублей ожидать не стоит, а возможен и возврат его выше этой отметки.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков