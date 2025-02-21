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Российский рынок акций умеренно растет - 21.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250221/rynki-855128371.html
Российский рынок акций умеренно растет
Российский рынок акций умеренно растет - 21.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно растет
Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии пятницы, в дальнейшем же возможны сильные движения как вверх, так и вниз, следует из... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T10:22+0300
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экономика
рынки
акции
торги
мосбиржа
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии пятницы, в дальнейшем же возможны сильные движения как вверх, так и вниз, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.14 мск увеличивается на 0,35%, до 3 304,52 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,27% до 1 267,14 пункта В частности, сильно дорожают акции ДВМП (+1,48%), "Татнефти" (обыкновенные акции на 1,42%, привилегированные - на 1,32%), "Магнита" (+1,27%), "Новабева" (+1,12%). Заметно дешевеют акции "СПБ биржи" (-4,66%), ПИКа (-1,26%), "Сегежи" (-1,16%), ТГК-1 (-0,59%). Позитивный импульс последних дней сходит на нет, констатируют аналитики. "Индекс IMOEX консолидируется на уровне 3300 пунктов в ожидании новой порции информации, чтобы вернуться к отметке 3450 пунктов", - комментирует Владислав Антонов из BitRiver. "Позитивные заявления из-за океана уже не приводят к агрессивным покупкам, нужны какие-то конкретные шаги. Если их не последует, то может сработать старое правило – если рынок не хочет расти, то он будет снижаться. Вновь напомним, что на дневном графике индекса Мосбиржи присутствует довольно сильный незакрытый гэп от 13 февраля. Так что провал рынка в район чуть выше 3000 пунктов выглядит очень вероятным", - добавляет Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Следим за поддержкой 3260 пунктов. Если не устоит, коррекция усилится до 3150 пунктов", - заключает Владислав Антонов.
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рынки, акции, торги, мосбиржа
Экономика, Рынки, Акции, Торги, Мосбиржа
10:22 21.02.2025 (обновлено: 10:23 21.02.2025)
 
Российский рынок акций умеренно растет

Российский рынок акций умеренно растет в начале основных торгов пятницы

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии пятницы, в дальнейшем же возможны сильные движения как вверх, так и вниз, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.14 мск увеличивается на 0,35%, до 3 304,52 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,27% до 1 267,14 пункта
В частности, сильно дорожают акции ДВМП (+1,48%), "Татнефти" (обыкновенные акции на 1,42%, привилегированные - на 1,32%), "Магнита" (+1,27%), "Новабева" (+1,12%). Заметно дешевеют акции "СПБ биржи" (-4,66%), ПИКа (-1,26%), "Сегежи" (-1,16%), ТГК-1 (-0,59%).
Позитивный импульс последних дней сходит на нет, констатируют аналитики. "Индекс IMOEX консолидируется на уровне 3300 пунктов в ожидании новой порции информации, чтобы вернуться к отметке 3450 пунктов", - комментирует Владислав Антонов из BitRiver.
"Позитивные заявления из-за океана уже не приводят к агрессивным покупкам, нужны какие-то конкретные шаги. Если их не последует, то может сработать старое правило – если рынок не хочет расти, то он будет снижаться. Вновь напомним, что на дневном графике индекса Мосбиржи присутствует довольно сильный незакрытый гэп от 13 февраля. Так что провал рынка в район чуть выше 3000 пунктов выглядит очень вероятным", - добавляет Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Следим за поддержкой 3260 пунктов. Если не устоит, коррекция усилится до 3150 пунктов", - заключает Владислав Антонов.
Фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
Российский рынок акций закончил торги повышением
Вчера, 19:12
 
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