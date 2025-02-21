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Германия начала отворачиваться от китайского рынка

Германия начала отворачиваться от китайского рынка - 21.02.2025, ПРАЙМ

Германия начала отворачиваться от китайского рынка

В 2024 году Китай перестал быть главным торговым партнером Германии, уступив эту позицию США, передает "Ъ". | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T10:32+0300

2025-02-21T10:32+0300

2025-02-21T10:32+0300

экономика

германия

китай

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. В 2024 году Китай перестал быть главным торговым партнером Германии, уступив эту позицию США, передает "Ъ".Общий товарооборот между Германией и Китаем сократился на 3,1%, до 246,3 млрд евро. Однако импорт китайских товаров в Германию снизился незначительно - на 0,3%, до 156,3 млрд евро.Рост элементов энергетической трансформации, таких как солнечные батареи, компенсировал ограничения в отношениях с Китаем. Китай остается крупнейшим поставщиком товаров в Германию, за ним следуют Нидерланды и США.Кроме того, экспорт из Германии в Китай снизился на 7,6%, до 90 млрд евро, из-за слабого спроса в Китае. Эксперты отмечают, что политические факторы также влияют на торговые отношения, приводя к сокращению экспорта в Китай и перенаправлению поставок на другие рынки, резюмировали в издании.

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китай

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германия, китай