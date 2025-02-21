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Германия начала отворачиваться от китайского рынка - 21.02.2025, ПРАЙМ
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Германия начала отворачиваться от китайского рынка
Германия начала отворачиваться от китайского рынка - 21.02.2025, ПРАЙМ
Германия начала отворачиваться от китайского рынка
В 2024 году Китай перестал быть главным торговым партнером Германии, уступив эту позицию США, передает "Ъ". | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T10:32+0300
2025-02-21T10:32+0300
экономика
германия
китай
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. В 2024 году Китай перестал быть главным торговым партнером Германии, уступив эту позицию США, передает "Ъ".Общий товарооборот между Германией и Китаем сократился на 3,1%, до 246,3 млрд евро. Однако импорт китайских товаров в Германию снизился незначительно - на 0,3%, до 156,3 млрд евро.Рост элементов энергетической трансформации, таких как солнечные батареи, компенсировал ограничения в отношениях с Китаем. Китай остается крупнейшим поставщиком товаров в Германию, за ним следуют Нидерланды и США.Кроме того, экспорт из Германии в Китай снизился на 7,6%, до 90 млрд евро, из-за слабого спроса в Китае. Эксперты отмечают, что политические факторы также влияют на торговые отношения, приводя к сокращению экспорта в Китай и перенаправлению поставок на другие рынки, резюмировали в издании.
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германия, китай
Экономика, ГЕРМАНИЯ, КИТАЙ
10:32 21.02.2025
 
Германия начала отворачиваться от китайского рынка

"Ъ": Германия начала отворачиваться от китайского рынка

© flickr.com / tjuel%Флаг Германии
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© flickr.com / tjuel
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. В 2024 году Китай перестал быть главным торговым партнером Германии, уступив эту позицию США, передает "Ъ".
Общий товарооборот между Германией и Китаем сократился на 3,1%, до 246,3 млрд евро. Однако импорт китайских товаров в Германию снизился незначительно - на 0,3%, до 156,3 млрд евро.
Рост элементов энергетической трансформации, таких как солнечные батареи, компенсировал ограничения в отношениях с Китаем. Китай остается крупнейшим поставщиком товаров в Германию, за ним следуют Нидерланды и США.
Кроме того, экспорт из Германии в Китай снизился на 7,6%, до 90 млрд евро, из-за слабого спроса в Китае. Эксперты отмечают, что политические факторы также влияют на торговые отношения, приводя к сокращению экспорта в Китай и перенаправлению поставок на другие рынки, резюмировали в издании.
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ЭкономикаГЕРМАНИЯКИТАЙ
 
 
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