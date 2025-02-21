Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД сократят закупки вагонов для электричек - 21.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250221/rzhd-855128544.html
РЖД сократят закупки вагонов для электричек
РЖД сократят закупки вагонов для электричек - 21.02.2025, ПРАЙМ
РЖД сократят закупки вагонов для электричек
РЖД в 2025 году сократят закупки вагонов для пригородных поездов на 27,2% по сравнению с предыдущим годом – до 228 единиц, следует из сообщения компании. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T10:30+0300
2025-02-21T10:30+0300
бизнес
ржд
олег белозеров
виталий савельев
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/70/841487082_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_de65d03203a3a4cfa3973b1b5235d940.jpg
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. РЖД в 2025 году сократят закупки вагонов для пригородных поездов на 27,2% по сравнению с предыдущим годом – до 228 единиц, следует из сообщения компании. "Закупим и направим в 2025 году в российские регионы 37 составов пригородных поездов. В том числе: 1 электропоезд серии ЭП2ДМ (6 вагонов), 18 – серии ЭП3Д (106 вагонов), 17 – серии ЭС104 и ЭС105 "Финист" (100 вагонов), 1 дизель-поезд серии ДП2Д (6 вагонов). Кроме того, еще 10 новых пассажирских вагонов пополнят составы пригородных поездов, курсирующих на локомотивной тяге", - говорится в сообщении РЖД. Таким образом, планируется приобрести 228 вагонов. Новый подвижной состав появится на пригородных маршрутах Нижегородской, Челябинской, Ярославской, Ленинградской, Ростовской, Свердловской областей, Приморского и Алтайского краев, а также Башкирии и Дагестана. Еще 644 вагона пригородных поездов будут обновлены в ходе капитального ремонта: компания проведет ремонт кузовов и тележек, поменяет узлы, внутреннее оборудование и интерьер. РЖД сообщают, что в 2024 году закупили 51 новую электричку (13 электропоездов ЭП2ДМ (88 вагонов), 20 – ЭП3Д (100 вагонов), 18 – ЭС104 "Финист" (90 вагонов) и 35 дополнительных прицепных вагонов (10 вагонов для рельсовых автобусов серии РА-3 "Орлан" и 25 пассажирских вагонов локомотивной тяги). Новый подвижной состав поступил в 21 субъект РФ, включая Новосибирскую, Иркутскую, Свердловскую области, Хабаровский край, Бурятию. Кроме того, за счет капремонта в прошлом году "вторую жизнь" получили 676 вагонов пригородных поездов. Всего, исходя из этих данных, в 2024 году РЖД приобрели 313 вагонов для пригородных поездов. Таким образом, закупки в текущем году снизятся на 27,2%. РЖД в 2024 году выполнили рекордную инвестиционную программу на сумму почти 1,5 триллиона рублей, сообщал вице-премьер РФ Виталий Савельев. Объемы на 2025 год меньше. РЖД в конце 2024 года сообщали, что совет директоров утвердил инвестпрограмму на 2025 год в размере 890,9 миллиарда рублей. В феврале гендиректор компании Олег Белозеров в интервью телеканалу "Россия 24" говорил, что capex на 2025 год превысит 900 миллиардов рублей с учетом переходящих остатков с 2024 года.
https://1prime.ru/20250220/rzhd-855104502.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/70/841487082_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6a22708c9cb5266e459909898eb90dff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, ржд, олег белозеров, виталий савельев
Бизнес, РЖД, Олег Белозеров, Виталий Савельев
10:30 21.02.2025
 
РЖД сократят закупки вагонов для электричек

РЖД сократят закупки вагонов для электричек на 27,2% в 2025 году

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПоезд РЖД
Поезд РЖД - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. РЖД в 2025 году сократят закупки вагонов для пригородных поездов на 27,2% по сравнению с предыдущим годом – до 228 единиц, следует из сообщения компании.
"Закупим и направим в 2025 году в российские регионы 37 составов пригородных поездов. В том числе: 1 электропоезд серии ЭП2ДМ (6 вагонов), 18 – серии ЭП3Д (106 вагонов), 17 – серии ЭС104 и ЭС105 "Финист" (100 вагонов), 1 дизель-поезд серии ДП2Д (6 вагонов). Кроме того, еще 10 новых пассажирских вагонов пополнят составы пригородных поездов, курсирующих на локомотивной тяге", - говорится в сообщении РЖД.
Таким образом, планируется приобрести 228 вагонов.
Новый подвижной состав появится на пригородных маршрутах Нижегородской, Челябинской, Ярославской, Ленинградской, Ростовской, Свердловской областей, Приморского и Алтайского краев, а также Башкирии и Дагестана. Еще 644 вагона пригородных поездов будут обновлены в ходе капитального ремонта: компания проведет ремонт кузовов и тележек, поменяет узлы, внутреннее оборудование и интерьер.
РЖД сообщают, что в 2024 году закупили 51 новую электричку (13 электропоездов ЭП2ДМ (88 вагонов), 20 – ЭП3Д (100 вагонов), 18 – ЭС104 "Финист" (90 вагонов) и 35 дополнительных прицепных вагонов (10 вагонов для рельсовых автобусов серии РА-3 "Орлан" и 25 пассажирских вагонов локомотивной тяги). Новый подвижной состав поступил в 21 субъект РФ, включая Новосибирскую, Иркутскую, Свердловскую области, Хабаровский край, Бурятию. Кроме того, за счет капремонта в прошлом году "вторую жизнь" получили 676 вагонов пригородных поездов.
Всего, исходя из этих данных, в 2024 году РЖД приобрели 313 вагонов для пригородных поездов. Таким образом, закупки в текущем году снизятся на 27,2%.
РЖД в 2024 году выполнили рекордную инвестиционную программу на сумму почти 1,5 триллиона рублей, сообщал вице-премьер РФ Виталий Савельев. Объемы на 2025 год меньше. РЖД в конце 2024 года сообщали, что совет директоров утвердил инвестпрограмму на 2025 год в размере 890,9 миллиарда рублей. В феврале гендиректор компании Олег Белозеров в интервью телеканалу "Россия 24" говорил, что capex на 2025 год превысит 900 миллиардов рублей с учетом переходящих остатков с 2024 года.
Железнодорожный транспорт - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
РЖД увеличили объем размещения биржевых облигаций
Вчера, 13:38
 
БизнесРЖДОлег БелозеровВиталий Савельев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала