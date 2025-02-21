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РЖД сократят закупки вагонов для электричек

РЖД сократят закупки вагонов для электричек - 21.02.2025, ПРАЙМ

РЖД сократят закупки вагонов для электричек

РЖД в 2025 году сократят закупки вагонов для пригородных поездов на 27,2% по сравнению с предыдущим годом – до 228 единиц, следует из сообщения компании. | 21.02.2025, ПРАЙМ

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бизнес

ржд

олег белозеров

виталий савельев

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. РЖД в 2025 году сократят закупки вагонов для пригородных поездов на 27,2% по сравнению с предыдущим годом – до 228 единиц, следует из сообщения компании. "Закупим и направим в 2025 году в российские регионы 37 составов пригородных поездов. В том числе: 1 электропоезд серии ЭП2ДМ (6 вагонов), 18 – серии ЭП3Д (106 вагонов), 17 – серии ЭС104 и ЭС105 "Финист" (100 вагонов), 1 дизель-поезд серии ДП2Д (6 вагонов). Кроме того, еще 10 новых пассажирских вагонов пополнят составы пригородных поездов, курсирующих на локомотивной тяге", - говорится в сообщении РЖД. Таким образом, планируется приобрести 228 вагонов. Новый подвижной состав появится на пригородных маршрутах Нижегородской, Челябинской, Ярославской, Ленинградской, Ростовской, Свердловской областей, Приморского и Алтайского краев, а также Башкирии и Дагестана. Еще 644 вагона пригородных поездов будут обновлены в ходе капитального ремонта: компания проведет ремонт кузовов и тележек, поменяет узлы, внутреннее оборудование и интерьер. РЖД сообщают, что в 2024 году закупили 51 новую электричку (13 электропоездов ЭП2ДМ (88 вагонов), 20 – ЭП3Д (100 вагонов), 18 – ЭС104 "Финист" (90 вагонов) и 35 дополнительных прицепных вагонов (10 вагонов для рельсовых автобусов серии РА-3 "Орлан" и 25 пассажирских вагонов локомотивной тяги). Новый подвижной состав поступил в 21 субъект РФ, включая Новосибирскую, Иркутскую, Свердловскую области, Хабаровский край, Бурятию. Кроме того, за счет капремонта в прошлом году "вторую жизнь" получили 676 вагонов пригородных поездов. Всего, исходя из этих данных, в 2024 году РЖД приобрели 313 вагонов для пригородных поездов. Таким образом, закупки в текущем году снизятся на 27,2%. РЖД в 2024 году выполнили рекордную инвестиционную программу на сумму почти 1,5 триллиона рублей, сообщал вице-премьер РФ Виталий Савельев. Объемы на 2025 год меньше. РЖД в конце 2024 года сообщали, что совет директоров утвердил инвестпрограмму на 2025 год в размере 890,9 миллиарда рублей. В феврале гендиректор компании Олег Белозеров в интервью телеканалу "Россия 24" говорил, что capex на 2025 год превысит 900 миллиардов рублей с учетом переходящих остатков с 2024 года.

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бизнес, ржд, олег белозеров, виталий савельев