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РЖД тестируют Telegram-бот по продаже билетов на электрички - 21.02.2025, ПРАЙМ
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РЖД тестируют Telegram-бот по продаже билетов на электрички
РЖД тестируют Telegram-бот по продаже билетов на электрички - 21.02.2025, ПРАЙМ
РЖД тестируют Telegram-бот по продаже билетов на электрички
РЖД тестируют Telegram-бот по продаже билетов на пригородные поезда, сообщила компания. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T15:09+0300
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. РЖД тестируют Telegram-бот по продаже билетов на пригородные поезда, сообщила компания. "Тестируем телеграм-бот (@bilet_na_elektrichku_bot) для оформления пригородных проездных документов – "Электрички РЖД". Через электронного "кассира" можно оформить: билеты без указания мест, … льготные проездные документы для школьников и студентов, … квитанции на провоз животных, багажа, велосипедов", - говорится в сообщении. Оплатить билеты можно банковской картой и через систему СБП. "Пока воспользоваться новым платежным инструментом смогут только пассажиры четырех пригородных пассажирских компаний: "БППК", "ВВППК", "СПК", "Содружество". Вместе они обслуживают 25 регионов страны. Решение о масштабировании на всю сеть примем после оценки специалистов", - уточняют РЖД.
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бизнес, ржд, россия
Бизнес, РЖД, РОССИЯ
15:09 21.02.2025
 
РЖД тестируют Telegram-бот по продаже билетов на электрички

РЖД тестируют Telegram-бот по продаже билетов на пригородные поезда

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. РЖД тестируют Telegram-бот по продаже билетов на пригородные поезда, сообщила компания.
"Тестируем телеграм-бот (@bilet_na_elektrichku_bot) для оформления пригородных проездных документов – "Электрички РЖД". Через электронного "кассира" можно оформить: билеты без указания мест, … льготные проездные документы для школьников и студентов, … квитанции на провоз животных, багажа, велосипедов", - говорится в сообщении.
Оплатить билеты можно банковской картой и через систему СБП.
"Пока воспользоваться новым платежным инструментом смогут только пассажиры четырех пригородных пассажирских компаний: "БППК", "ВВППК", "СПК", "Содружество". Вместе они обслуживают 25 регионов страны. Решение о масштабировании на всю сеть примем после оценки специалистов", - уточняют РЖД.
Железнодорожный транспорт - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
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