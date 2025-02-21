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РЖД тестируют Telegram-бот по продаже билетов на электрички
РЖД тестируют Telegram-бот по продаже билетов на электрички - 21.02.2025, ПРАЙМ
РЖД тестируют Telegram-бот по продаже билетов на электрички
РЖД тестируют Telegram-бот по продаже билетов на пригородные поезда, сообщила компания. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T15:09+0300
2025-02-21T15:09+0300
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. РЖД тестируют Telegram-бот по продаже билетов на пригородные поезда, сообщила компания. "Тестируем телеграм-бот (@bilet_na_elektrichku_bot) для оформления пригородных проездных документов – "Электрички РЖД". Через электронного "кассира" можно оформить: билеты без указания мест, … льготные проездные документы для школьников и студентов, … квитанции на провоз животных, багажа, велосипедов", - говорится в сообщении. Оплатить билеты можно банковской картой и через систему СБП. "Пока воспользоваться новым платежным инструментом смогут только пассажиры четырех пригородных пассажирских компаний: "БППК", "ВВППК", "СПК", "Содружество". Вместе они обслуживают 25 регионов страны. Решение о масштабировании на всю сеть примем после оценки специалистов", - уточняют РЖД.
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бизнес, ржд, россия
РЖД тестируют Telegram-бот по продаже билетов на электрички
РЖД тестируют Telegram-бот по продаже билетов на пригородные поезда
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. РЖД тестируют Telegram-бот по продаже билетов на пригородные поезда, сообщила компания.
"Тестируем телеграм-бот (@bilet_na_elektrichku_bot) для оформления пригородных проездных документов – "Электрички РЖД". Через электронного "кассира" можно оформить: билеты без указания мест, … льготные проездные документы для школьников и студентов, … квитанции на провоз животных, багажа, велосипедов", - говорится в сообщении.
Оплатить билеты можно банковской картой и через систему СБП.
"Пока воспользоваться новым платежным инструментом смогут только пассажиры четырех пригородных пассажирских компаний: "БППК", "ВВППК", "СПК", "Содружество". Вместе они обслуживают 25 регионов страны. Решение о масштабировании на всю сеть примем после оценки специалистов", - уточняют РЖД.
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