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РЖД тестируют Telegram-бот по продаже билетов на электрички

РЖД тестируют Telegram-бот по продаже билетов на электрички - 21.02.2025, ПРАЙМ

РЖД тестируют Telegram-бот по продаже билетов на электрички

РЖД тестируют Telegram-бот по продаже билетов на пригородные поезда, сообщила компания. | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T15:09+0300

2025-02-21T15:09+0300

2025-02-21T15:09+0300

бизнес

ржд

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. РЖД тестируют Telegram-бот по продаже билетов на пригородные поезда, сообщила компания. "Тестируем телеграм-бот (@bilet_na_elektrichku_bot) для оформления пригородных проездных документов – "Электрички РЖД". Через электронного "кассира" можно оформить: билеты без указания мест, … льготные проездные документы для школьников и студентов, … квитанции на провоз животных, багажа, велосипедов", - говорится в сообщении. Оплатить билеты можно банковской картой и через систему СБП. "Пока воспользоваться новым платежным инструментом смогут только пассажиры четырех пригородных пассажирских компаний: "БППК", "ВВППК", "СПК", "Содружество". Вместе они обслуживают 25 регионов страны. Решение о масштабировании на всю сеть примем после оценки специалистов", - уточняют РЖД.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ржд, россия