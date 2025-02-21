https://1prime.ru/20250221/sanktsii-855128256.html
Рубио допустил смягчение санкций против России
Рубио допустил смягчение санкций против России - 21.02.2025, ПРАЙМ
Рубио допустил смягчение санкций против России
Государственный секретарь США Марко Рубио не исключил "ограниченное" ослабление санкций против России в том случае, если Москва согласится на шаги,... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T10:21+0300
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Государственный секретарь США Марко Рубио не исключил "ограниченное" ослабление санкций против России в том случае, если Москва согласится на шаги, предпочтительные Вашингтону. Об этом говорится в материале издания New York Times со ссылкой на европейских дипломатов."Нет, сказал он (Рубио - ред.), администрация (президента США Дональда Трампа) не снимет американские санкции против России без заметного изменения в поведении Москвы, хотя он оставил открытой дверь для ограниченного смягчения некоторых санкций, если россияне начнут предпринимать шаги, которых добивается администрация", - сказано в тексте публикации.В то же время, министр финансов США Скотт Бессент отметил, что американская администрация готова как смягчить, так и ужесточить санкции в зависимости от хода переговоров.Российская Федерация ранее неоднократно указывала на свою готовность справиться с санкционным давлением Запада, заявляя, что ему не хватает смелости признать провал антироссийских санкций.
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россия, сша
Рубио допустил смягчение санкций против России
Рубио допустил ограниченное послабление антироссийских санкций
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Государственный секретарь США Марко Рубио не исключил "ограниченное" ослабление санкций против России в том случае, если Москва согласится на шаги, предпочтительные Вашингтону. Об этом говорится в материале издания New York Times со ссылкой на европейских дипломатов.
"Нет, сказал он (Рубио - ред.), администрация (президента США Дональда Трампа) не снимет американские санкции против России без заметного изменения в поведении Москвы, хотя он оставил открытой дверь для ограниченного смягчения некоторых санкций, если россияне начнут предпринимать шаги, которых добивается администрация", - сказано в тексте публикации.
В то же время, министр финансов США Скотт Бессент отметил, что американская администрация готова как смягчить, так и ужесточить санкции в зависимости от хода переговоров.
Российская Федерация ранее неоднократно указывала на свою готовность справиться с санкционным давлением Запада, заявляя, что ему не хватает смелости признать провал антироссийских санкций.
Диалог с Россией необходим, но санкции пока не обсуждались, заявил Рубио