https://1prime.ru/20250221/sanktsii-855134760.html

ЕС собирается вводить санкции за повреждение подводной инфраструктуры

ЕС собирается вводить санкции за повреждение подводной инфраструктуры - 21.02.2025, ПРАЙМ

ЕС собирается вводить санкции за повреждение подводной инфраструктуры

Европейская комиссия в пятницу предложила дорожную карту по защите подводной инфраструктуры в Европейском союзе, которая прежде всего включит меры ответа на... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T13:29+0300

2025-02-21T13:29+0300

2025-02-21T13:29+0300

балтийское море

брюссель

ек

ес

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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – ПРАЙМ. Европейская комиссия в пятницу предложила дорожную карту по защите подводной инфраструктуры в Европейском союзе, которая прежде всего включит меры ответа на повреждение подводных кабелей в Балтийском море, говорится в распространенном заявлении ЕК. В этот же план попали меры против так называемого "теневого флота" и его операторов. "Дорожная карта включает меры по предотвращению, определению угроз подводной инфраструктуре, а также ответ на такие атаки и сдерживание злонамеренных субъектов", - указывается в документе. Там поясняется, что стратегия предполагает, в частности, "действия и санкции против теневого флота (оставление списков судов и санкции против стран, предоставляющих флаги), привлечение злонамеренных субъектов к ответственности (санкции)". Как сообщил журналистам в Брюсселе европейский источник, санкции за повреждение подводной инфраструктуры планируется вводить в рамках уже существующих санкционных режимов, создание нового режима санкций пока не планируется. По его словам, "дорожная карта в настоящее время более актуальна для Балтийского моря, однако она касается всей подводной инфраструктуры Евросоюза, включая Черное и Средиземное моря". Согласно планам Еврокомиссии, контроль за сохранностью подводной инфраструктуры планируется вести с помощью надводной и подводной разведки дронами, установки специальных сенсоров, а также внедрения так называемых "умных кабелей" и создания флота ремонтных судов. Кроме того, планируется создание специального хаба по сбору и обработке информации о подводной инфраструктуре, усиление совместной работы европейских спецслужб. Сообщается, что данная стратегия будет реализована в 2025 и 2026 годах.

https://1prime.ru/20250221/kabel-855130774.html

балтийское море

брюссель

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балтийское море, брюссель, ек, ес