https://1prime.ru/20250221/sanktsii-855134760.html
ЕС собирается вводить санкции за повреждение подводной инфраструктуры
ЕС собирается вводить санкции за повреждение подводной инфраструктуры - 21.02.2025, ПРАЙМ
ЕС собирается вводить санкции за повреждение подводной инфраструктуры
Европейская комиссия в пятницу предложила дорожную карту по защите подводной инфраструктуры в Европейском союзе, которая прежде всего включит меры ответа на... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T13:29+0300
2025-02-21T13:29+0300
2025-02-21T13:29+0300
балтийское море
брюссель
ек
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 фев – ПРАЙМ. Европейская комиссия в пятницу предложила дорожную карту по защите подводной инфраструктуры в Европейском союзе, которая прежде всего включит меры ответа на повреждение подводных кабелей в Балтийском море, говорится в распространенном заявлении ЕК. В этот же план попали меры против так называемого "теневого флота" и его операторов. "Дорожная карта включает меры по предотвращению, определению угроз подводной инфраструктуре, а также ответ на такие атаки и сдерживание злонамеренных субъектов", - указывается в документе. Там поясняется, что стратегия предполагает, в частности, "действия и санкции против теневого флота (оставление списков судов и санкции против стран, предоставляющих флаги), привлечение злонамеренных субъектов к ответственности (санкции)". Как сообщил журналистам в Брюсселе европейский источник, санкции за повреждение подводной инфраструктуры планируется вводить в рамках уже существующих санкционных режимов, создание нового режима санкций пока не планируется. По его словам, "дорожная карта в настоящее время более актуальна для Балтийского моря, однако она касается всей подводной инфраструктуры Евросоюза, включая Черное и Средиземное моря". Согласно планам Еврокомиссии, контроль за сохранностью подводной инфраструктуры планируется вести с помощью надводной и подводной разведки дронами, установки специальных сенсоров, а также внедрения так называемых "умных кабелей" и создания флота ремонтных судов. Кроме того, планируется создание специального хаба по сбору и обработке информации о подводной инфраструктуре, усиление совместной работы европейских спецслужб. Сообщается, что данная стратегия будет реализована в 2025 и 2026 годах.
https://1prime.ru/20250221/kabel-855130774.html
балтийское море
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балтийское море, брюссель, ек, ес
Балтийское море, Брюссель, ЕК, ЕС
ЕС собирается вводить санкции за повреждение подводной инфраструктуры
ЕК: Евросоюз собирается вводить санкции за повреждение подводной инфраструктуры
БРЮССЕЛЬ, 21 фев – ПРАЙМ. Европейская комиссия в пятницу предложила дорожную карту по защите подводной инфраструктуры в Европейском союзе, которая прежде всего включит меры ответа на повреждение подводных кабелей в Балтийском море, говорится в распространенном заявлении ЕК.
В этот же план попали меры против так называемого "теневого флота" и его операторов.
"Дорожная карта включает меры по предотвращению, определению угроз подводной инфраструктуре, а также ответ на такие атаки и сдерживание злонамеренных субъектов", - указывается в документе.
Там поясняется, что стратегия предполагает, в частности, "действия и санкции против теневого флота (оставление списков судов и санкции против стран, предоставляющих флаги), привлечение злонамеренных субъектов к ответственности (санкции)".
Как сообщил журналистам в Брюсселе европейский источник, санкции за повреждение подводной инфраструктуры планируется вводить в рамках уже существующих санкционных режимов, создание нового режима санкций пока не планируется. По его словам, "дорожная карта в настоящее время более актуальна для Балтийского моря, однако она касается всей подводной инфраструктуры Евросоюза, включая Черное и Средиземное моря".
Согласно планам Еврокомиссии, контроль за сохранностью подводной инфраструктуры планируется вести с помощью надводной и подводной разведки дронами, установки специальных сенсоров, а также внедрения так называемых "умных кабелей" и создания флота ремонтных судов.
Кроме того, планируется создание специального хаба по сбору и обработке информации о подводной инфраструктуре, усиление совместной работы европейских спецслужб.
Сообщается, что данная стратегия будет реализована в 2025 и 2026 годах.
Новое повреждение кабеля обнаружили в Балтийском море