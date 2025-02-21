https://1prime.ru/20250221/sanktsii-855144934.html

16-й пакет санкций против России введут в действие 24 февраля

16-й пакет санкций против России введут в действие 24 февраля - 21.02.2025, ПРАЙМ

16-й пакет санкций против России введут в действие 24 февраля

Ожидается, что на встрече 24 февраля министры иностранных дел стран Евросоюза окончательно утвердят новый пакет экономических и персональных санкций против... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T16:47+0300

2025-02-21T16:47+0300

2025-02-21T16:47+0300

политика

мировая экономика

рф

запад

европа

владимир путин

swift

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/83982/41/839824197_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_9870083dd45cc320f6f8cdc7de4a9d80.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 фев – ПРАЙМ. Ожидается, что на встрече 24 февраля министры иностранных дел стран Евросоюза окончательно утвердят новый пакет экономических и персональных санкций против России, который был предварительно согласован постпредами на этой неделе. После утверждения, санкции вступят в силу. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Ранее источник в Совете ЕС сообщал, что 19 февраля постпреды стран ЕС достигли соглашения по 16-му пакету санкций. После одобрения министрами иностранных дел, ограничения будут опубликованы в официальном журнале ЕС и начнут действовать."Министры намерены утвердить новый 16-й пакет санкций", - заявил европейский источник. Согласно сообщениям СМИ, новые санкции будут включать запрет на импорт первичного алюминия и некоторых изделий из российского алюминия, отключение ряда банков от системы SWIFT, прекращение транзакций с определенными портами и аэропортами, а также запрет на трансляцию в Европе еще восьми российских СМИ.Ожидается также, что санкции затронут ограничения на продажу в Россию игровых консолей, джойстиков, авиасимуляторов, экспорт хрома и ряда химических веществ, а также обслуживание нефте- и газоперерабатывающих предприятий.Дополнительно, под персональные санкции попадут 48 физических лиц и 35 организаций.При этом, российский СПГ не будет включен в новый санкционный пакет.Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС намерен продолжать свою санкционную политику в отношении России и не планирует отменять санкции, даже если это сделают США.

https://1prime.ru/20250219/sanktsii-855061489.html

рф

запад

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, рф, запад, европа, владимир путин, swift, ес