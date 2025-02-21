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16-й пакет санкций против России введут в действие 24 февраля - 21.02.2025, ПРАЙМ
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16-й пакет санкций против России введут в действие 24 февраля
16-й пакет санкций против России введут в действие 24 февраля - 21.02.2025, ПРАЙМ
16-й пакет санкций против России введут в действие 24 февраля
Ожидается, что на встрече 24 февраля министры иностранных дел стран Евросоюза окончательно утвердят новый пакет экономических и персональных санкций против... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T16:47+0300
2025-02-21T16:47+0300
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – ПРАЙМ. Ожидается, что на встрече 24 февраля министры иностранных дел стран Евросоюза окончательно утвердят новый пакет экономических и персональных санкций против России, который был предварительно согласован постпредами на этой неделе. После утверждения, санкции вступят в силу. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Ранее источник в Совете ЕС сообщал, что 19 февраля постпреды стран ЕС достигли соглашения по 16-му пакету санкций. После одобрения министрами иностранных дел, ограничения будут опубликованы в официальном журнале ЕС и начнут действовать."Министры намерены утвердить новый 16-й пакет санкций", - заявил европейский источник. Согласно сообщениям СМИ, новые санкции будут включать запрет на импорт первичного алюминия и некоторых изделий из российского алюминия, отключение ряда банков от системы SWIFT, прекращение транзакций с определенными портами и аэропортами, а также запрет на трансляцию в Европе еще восьми российских СМИ.Ожидается также, что санкции затронут ограничения на продажу в Россию игровых консолей, джойстиков, авиасимуляторов, экспорт хрома и ряда химических веществ, а также обслуживание нефте- и газоперерабатывающих предприятий.Дополнительно, под персональные санкции попадут 48 физических лиц и 35 организаций.При этом, российский СПГ не будет включен в новый санкционный пакет.Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС намерен продолжать свою санкционную политику в отношении России и не планирует отменять санкции, даже если это сделают США.
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мировая экономика, рф, запад, европа, владимир путин, swift, ес
Политика, Мировая экономика, РФ, ЗАПАД, ЕВРОПА, Владимир Путин, SWIFT, ЕС
16:47 21.02.2025
 
16-й пакет санкций против России введут в действие 24 февраля

Главы МИД ЕС введут в действие 16-й пакет санкций против РФ 24 февраля

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – ПРАЙМ. Ожидается, что на встрече 24 февраля министры иностранных дел стран Евросоюза окончательно утвердят новый пакет экономических и персональных санкций против России, который был предварительно согласован постпредами на этой неделе. После утверждения, санкции вступят в силу. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
Ранее источник в Совете ЕС сообщал, что 19 февраля постпреды стран ЕС достигли соглашения по 16-му пакету санкций. После одобрения министрами иностранных дел, ограничения будут опубликованы в официальном журнале ЕС и начнут действовать.
"Министры намерены утвердить новый 16-й пакет санкций", - заявил европейский источник.
Согласно сообщениям СМИ, новые санкции будут включать запрет на импорт первичного алюминия и некоторых изделий из российского алюминия, отключение ряда банков от системы SWIFT, прекращение транзакций с определенными портами и аэропортами, а также запрет на трансляцию в Европе еще восьми российских СМИ.
Ожидается также, что санкции затронут ограничения на продажу в Россию игровых консолей, джойстиков, авиасимуляторов, экспорт хрома и ряда химических веществ, а также обслуживание нефте- и газоперерабатывающих предприятий.
Дополнительно, под персональные санкции попадут 48 физических лиц и 35 организаций.
При этом, российский СПГ не будет включен в новый санкционный пакет.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС намерен продолжать свою санкционную политику в отношении России и не планирует отменять санкции, даже если это сделают США.
СПГ - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
Politico раскрыл детали нового пакета санкций ЕС против России
19 февраля, 12:42
 
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