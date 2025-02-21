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Россия сейчас не затрагивает тему отмены санкций, заявил Лавров - 21.02.2025, ПРАЙМ
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Россия сейчас не затрагивает тему отмены санкций, заявил Лавров
Россия сейчас не затрагивает тему отмены санкций, заявил Лавров - 21.02.2025, ПРАЙМ
Россия сейчас не затрагивает тему отмены санкций, заявил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос об отмене санкций не обсуждается Москвой в контексте урегулирования украинского конфликта. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T17:29+0300
2025-02-21T17:29+0300
политика
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сергей лавров
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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос об отмене санкций не обсуждается Москвой в контексте урегулирования украинского конфликта.Отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G20, Лавров подчеркнул: "Мы не затрагиваем эту тему. Мы исходим из того, что это грубейшее нарушение всех тех принципов, которые сам Запад закладывал в мировую экономику".Ранее министр финансов США Скотт Бессент отметил, что Вашингтон рассматривает возможность как смягчения, так и усиления санкций против России, в зависимости от прогресса в переговорном процессе.
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россия, украина, запад, сергей лавров, мид рф
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, Сергей Лавров, МИД РФ
17:29 21.02.2025
 
Россия сейчас не затрагивает тему отмены санкций, заявил Лавров

Лавров: Россия не затрагивает тему отмены санкций в рамках переговоров по Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО
Глава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос об отмене санкций не обсуждается Москвой в контексте урегулирования украинского конфликта.
Отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G20, Лавров подчеркнул: "Мы не затрагиваем эту тему. Мы исходим из того, что это грубейшее нарушение всех тех принципов, которые сам Запад закладывал в мировую экономику".
Ранее министр финансов США Скотт Бессент отметил, что Вашингтон рассматривает возможность как смягчения, так и усиления санкций против России, в зависимости от прогресса в переговорном процессе.
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАЗАПАДСергей ЛавровМИД РФ
 
 
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