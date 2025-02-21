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"Сбер" назвал слова-маркеры мошенников, провоцирующие на преступления
"Сбер" назвал слова-маркеры мошенников, провоцирующие на преступления - 21.02.2025, ПРАЙМ
"Сбер" назвал слова-маркеры мошенников, провоцирующие на преступления
Слова-маркеры, используемые злоумышленниками, чтобы заставить жертву совершить нападение на социальные и административные объекты, перечислил журналистам... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T09:18+0300
2025-02-21T09:18+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев - ПРАЙМ. Слова-маркеры, используемые злоумышленниками, чтобы заставить жертву совершить нападение на социальные и административные объекты, перечислил журналистам директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. Перед новогодними праздниками в РФ участились случаи нападений на социальные объекты под воздействием телефонных мошенников. Злоумышленники обманывали россиян, а потом обещали вернуть средства, если граждане выполнят определенные противоправные действия, например совершат нападение с поджогом на административное здание или обольют зеленкой сотрудника банка. "Мы также определили ключевые слова-маркеры, которые используют мошенники, чтобы заставить совершить подобное преступление: "вернем украденные деньги", "помогаешь поймать мошенников/преступников, участвуешь в специальной операции правоохранителей", "получишь вознаграждение", "спасаешь родственников", "прекратим уголовное преследование в отношении вас/ваших родственников", - сказал Велигодский в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах". Он отметил, что только в прошлом году россияне под влиянием телефонных мошенников совершили порядка 350 таких нападений. Пик атак пришелся на декабрь. "При этом сотрудники службы безопасности "Сбера" совместно с правоохранителями смогли "расколдовать" и вывели из-под влияния мошенников десятки россиян, которые получили такое "задание", - подчеркнул он. Велигодский посоветовал срочно прекращать разговор, если упомянутые фразы прозвучат от звонящего незнакомца – это однозначная попытка провокации. Риск попасть под влияние мошенника сводится к нулю, если не начинать с ним диалог, напомнил он.
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финансы, банки, сбербанк
Мошенничество, Финансы, Банки, Сбербанк
"Сбер" назвал слова-маркеры мошенников, провоцирующие на преступления
"Сбер" назвал слова-маркеры, используемые мошенниками для вовлечения в аферы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев - ПРАЙМ. Слова-маркеры, используемые злоумышленниками, чтобы заставить жертву совершить нападение на социальные и административные объекты, перечислил журналистам директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.
Перед новогодними праздниками в РФ участились случаи нападений на социальные объекты под воздействием телефонных мошенников. Злоумышленники обманывали россиян, а потом обещали вернуть средства, если граждане выполнят определенные противоправные действия, например совершат нападение с поджогом на административное здание или обольют зеленкой сотрудника банка.
"Мы также определили ключевые слова-маркеры, которые используют мошенники, чтобы заставить совершить подобное преступление: "вернем украденные деньги", "помогаешь поймать мошенников/преступников, участвуешь в специальной операции правоохранителей", "получишь вознаграждение", "спасаешь родственников", "прекратим уголовное преследование в отношении вас/ваших родственников", - сказал Велигодский в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".
Он отметил, что только в прошлом году россияне под влиянием телефонных мошенников совершили порядка 350 таких нападений. Пик атак пришелся на декабрь.
"При этом сотрудники службы безопасности "Сбера" совместно с правоохранителями смогли "расколдовать" и вывели из-под влияния мошенников десятки россиян, которые получили такое "задание", - подчеркнул он.
Велигодский посоветовал срочно прекращать разговор, если упомянутые фразы прозвучат от звонящего незнакомца – это однозначная попытка провокации. Риск попасть под влияние мошенника сводится к нулю, если не начинать с ним диалог, напомнил он.
ЦБ предложил собрать недостатки в законах, мешающие бороться с мошенниками