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В Киеве пытаются переделать соглашение с США в интересах Украины, пишут СМИ - 21.02.2025, ПРАЙМ
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В Киеве пытаются переделать соглашение с США в интересах Украины, пишут СМИ
В Киеве пытаются переделать соглашение с США в интересах Украины, пишут СМИ - 21.02.2025, ПРАЙМ
В Киеве пытаются переделать соглашение с США в интересах Украины, пишут СМИ
Офис Владимира Зеленского работал над проектом соглашения с США о полезных ископаемых всю ночь на пятницу, но документ все еще не отражает интересы Украины и не | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T20:48+0300
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экономика
украина
сделка
сша
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Офис Владимира Зеленского работал над проектом соглашения с США о полезных ископаемых всю ночь на пятницу, но документ все еще не отражает интересы Украины и не содержит нужные Киеву гарантии безопасности, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Зеленского. "Команды работали прошлой ночью до утра. Но говорить, что проект соглашения о редкоземельных ископаемых с США улучшили в интересах Украины преждевременно. С точки зрения безопасности еще остаются определенные вопросы", - цитирует "Общественное" слова своего источника на своем сайте. Деталей о внесенных в документ изменениях не приводится. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.
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украина, сделка, сша
Экономика, УКРАИНА, сделка, США
20:48 21.02.2025 (обновлено: 20:50 21.02.2025)
 
В Киеве пытаются переделать соглашение с США в интересах Украины, пишут СМИ

СМИ: в Киеве работают над соглашением с США, но оно еще не в интересах Украины

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Офис Владимира Зеленского работал над проектом соглашения с США о полезных ископаемых всю ночь на пятницу, но документ все еще не отражает интересы Украины и не содержит нужные Киеву гарантии безопасности, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Зеленского.
"Команды работали прошлой ночью до утра. Но говорить, что проект соглашения о редкоземельных ископаемых с США улучшили в интересах Украины преждевременно. С точки зрения безопасности еще остаются определенные вопросы", - цитирует "Общественное" слова своего источника на своем сайте.
Деталей о внесенных в документ изменениях не приводится.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
Зеленский скоро согласится на сделку, заверил Уолц
Вчера, 22:12
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.
 
ЭкономикаУКРАИНАсделкаСША
 
 
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