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Посол России рассказал об обострении шпиономании в Великобритании - 21.02.2025, ПРАЙМ
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Посол России рассказал об обострении шпиономании в Великобритании
Посол России рассказал об обострении шпиономании в Великобритании - 21.02.2025, ПРАЙМ
Посол России рассказал об обострении шпиономании в Великобритании
Психоз в отношении "шпионажа", якобы исходящего из российского посольства в Лондоне, происходит каждый день, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T14:31+0300
2025-02-21T14:31+0300
политика
великобритания
шпионаж
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Психоз в отношении "шпионажа", якобы исходящего из российского посольства в Лондоне, происходит каждый день, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. "Мы живем не только в антироссийских санкциях, которые блокируют многие направления не только работы посольства, но и само существование посольства. Кроме того, конечно же, перманентный психоз в отношении шпионажа здесь каждый день, буквально и в книгах, и в других средствах массовой информации. Сейчас идет где-то порядка 4-5 судов по поводу различных подозреваемых шпионов на территории Британии, которые якобы осуществляют свою деятельность в наших интересах", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1". Келин добавил, что эти обвинения - "полная чепуха" и являются смешными. "Но это атмосфера, в которой мы работаем... Если какое-то давление будет осуществляться в отношении нас и оно осуществляется, то оно неизменно получает ответ с нашей стороны", - заключил посол.
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великобритания, шпионаж
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, шпионаж
14:31 21.02.2025
 
Посол России рассказал об обострении шпиономании в Великобритании

Посол Келин: в Британии происходит психоз по поводу якобы шпионажа посольства РФ

© AFP / Justin TallisБританские полицейские и военные у здания Парламента в Лондоне. 24 мая 2017
Британские полицейские и военные у здания Парламента в Лондоне. 24 мая 2017 - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© AFP / Justin Tallis
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Психоз в отношении "шпионажа", якобы исходящего из российского посольства в Лондоне, происходит каждый день, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Мы живем не только в антироссийских санкциях, которые блокируют многие направления не только работы посольства, но и само существование посольства. Кроме того, конечно же, перманентный психоз в отношении шпионажа здесь каждый день, буквально и в книгах, и в других средствах массовой информации. Сейчас идет где-то порядка 4-5 судов по поводу различных подозреваемых шпионов на территории Британии, которые якобы осуществляют свою деятельность в наших интересах", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Келин добавил, что эти обвинения - "полная чепуха" и являются смешными.
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"Но это атмосфера, в которой мы работаем... Если какое-то давление будет осуществляться в отношении нас и оно осуществляется, то оно неизменно получает ответ с нашей стороны", - заключил посол.
 
ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯшпионаж
 
 
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