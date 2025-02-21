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Роскомнадзор раскрыл общую сумму судебных штрафов Google - 21.02.2025, ПРАЙМ
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Роскомнадзор раскрыл общую сумму судебных штрафов Google
Роскомнадзор раскрыл общую сумму судебных штрафов Google - 21.02.2025, ПРАЙМ
Роскомнадзор раскрыл общую сумму судебных штрафов Google
Суды РФ в 2024 году оштрафовали американскую Google LLC четыре раза, а общая сумма штрафов составила 15,1 миллиона рублей, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T08:51+0300
2025-02-21T09:09+0300
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Суды РФ в 2024 году оштрафовали американскую Google LLC четыре раза, а общая сумма штрафов составила 15,1 миллиона рублей, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. "В 2024 году суды оштрафовали Google LLC четыре раза. Общая сумма штрафов составила 15,1 миллиона рублей", - сообщили в ведомстве. Компания была оштрафована за неудаление с YouTube экстремистской информации, фейков, материалов, которые призывают к массовым беспорядкам, касаются VPN-сервисов и другого противоправного контента. Ранее, 17 февраля, Таганский суд Москвы сообщил РИА Новости, что оштрафовал компанию Google на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить в YouTube видеоролики с запрещенной к показу в РФ информацией. В свою очередь Роскомнадзор подтвердил эту информацию агентству, добавив, что дело касается отказа американской корпорации удалить с YouTube недостоверную информацию про Вооруженные силы РФ, предложения финансировать ВСУ, призывы к массовым беспорядкам и материалы, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения. Кроме того, среди материалов - видеоролики о способах обхода блокировки запрещенных в России ресурсов.
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технологии, бизнес, youtube, роскомнадзор
Технологии, Бизнес, YouTube, Роскомнадзор
08:51 21.02.2025 (обновлено: 09:09 21.02.2025)
 
Роскомнадзор раскрыл общую сумму судебных штрафов Google

РКН: Сумма штрафов, наложенных судом РФ на Google, составила 15,1 млн рублей

© AFP / Loic VenanceGoogle
Google - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
© AFP / Loic Venance
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Суды РФ в 2024 году оштрафовали американскую Google LLC четыре раза, а общая сумма штрафов составила 15,1 миллиона рублей, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"В 2024 году суды оштрафовали Google LLC четыре раза. Общая сумма штрафов составила 15,1 миллиона рублей", - сообщили в ведомстве.
Компания была оштрафована за неудаление с YouTube экстремистской информации, фейков, материалов, которые призывают к массовым беспорядкам, касаются VPN-сервисов и другого противоправного контента.
Ранее, 17 февраля, Таганский суд Москвы сообщил РИА Новости, что оштрафовал компанию Google на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить в YouTube видеоролики с запрещенной к показу в РФ информацией.
В свою очередь Роскомнадзор подтвердил эту информацию агентству, добавив, что дело касается отказа американской корпорации удалить с YouTube недостоверную информацию про Вооруженные силы РФ, предложения финансировать ВСУ, призывы к массовым беспорядкам и материалы, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения. Кроме того, среди материалов - видеоролики о способах обхода блокировки запрещенных в России ресурсов.
Логотип компании Google - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
Долг Google перед российскими телеканалами достиг 2,8 дуодециллионов рублей
17 февраля, 22:06
 
ТехнологииБизнесYouTubeРоскомнадзор
 
 
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