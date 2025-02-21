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"Сибур" разработал технологию суперпрочного полимера для кузова авто

"Сибур" разработал технологию суперпрочного полимера для кузова авто - 21.02.2025, ПРАЙМ

"Сибур" разработал технологию суперпрочного полимера для кузова авто

Ученые "Сибура" разработали свою технологию производства полидициклопентадиена, полимер отличается высокой прочностью и в то же время позволяет снизить вес... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T16:21+0300

2025-02-21T16:21+0300

2025-02-21T16:21+0300

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Ученые "Сибура" разработали свою технологию производства полидициклопентадиена, полимер отличается высокой прочностью и в то же время позволяет снизить вес кузова автомобиля, пока в России этот материал никто не производит, сообщил РИА Новости директор по разработкам и инновациям "Сибура" Сергей Тутов. "Ученые "Сибура" разработали собственную технологию производства полидициклопентадиена, термореактивного полимера, востребованного, в частности, в производстве кузовов и облицовочных панелей для автомобилей. Его использование позволяет снизить вес конструкции кузова, при этом материал обладает высокой прочностью, которая сохраняется при низких температурах", - сказал Тутов. Он отметил, что помимо технологии производства полидициклопентадиена, ученые "Сибура" разработали технологию получения высокочистого дициклопентадиена на основе сырья, выпускаемого "Нижнекамскнефтехимом", и катализатора его полимеризации. В настоящее время проводятся испытания полидициклопентадиена у партнеров в транспортной отрасли. Тутов подчеркнул, что принятие решения о строительстве промышленной мощности будет возможно после завершения пилотирования и оценки всех параметров. "В настоящий момент в России нет промышленных производств полидициклопентадиена, основные производители находятся в Китае, Японии и США", - отметил Тутов. По его словам, спрос на этот полимер формируется в основном транспортной отраслью и может составить до 5 тысяч тонн к 2030 году. Дополнительный рост обеспечат строительная и другие отрасли. Полидициклопентадиен обладает высокой жесткостью, ударопрочностью, химической стойкостью и способностью сохранять свои характеристики при температуре от минус 60 до плюс 180 градусов по Цельсию. Его прочность сопоставима со сплавами стали и алюминия, при этом он существенно легче. Изделия из этого полимера служат дольше, как более упругие и не подверженные коррозии, что делает его востребованным в производстве деталей экстерьера пассажирских, грузовых, сельскохозяйственных транспортных средств (дефлекторы, облицовочные панели, бамперы, крылья).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, сибур, россия