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"Сибур" построит фабрику катализаторов

"Сибур" построит фабрику катализаторов - 21.02.2025, ПРАЙМ

"Сибур" построит фабрику катализаторов

"Сибур" во втором квартале текущего года планирует начать строительство катализаторной фабрики в Казани, которая обеспечит технологическую независимость... | 21.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-21T19:35+0300

2025-02-21T19:35+0300

2025-02-21T19:35+0300

экономика

сибур

планы

фабрика

катализатор

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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. "Сибур" во втором квартале текущего года планирует начать строительство катализаторной фабрики в Казани, которая обеспечит технологическую независимость производства базовых полимеров в России, сообщила компания. "Проект создания фабрики катализаторов для нефтехимии был представлен на Форуме будущих технологий. Начало строительства запланировано на второй квартал этого года. Новый инвестиционный проект "Сибура" позволит объединить разработку и выпуск этих спецкомпонентов на одной площадке", - говорится в сообщении. Отмечается, что это производство станет первым в России и странах СНГ, которое будет выпускать все типы катализаторов полимеризации, необходимые для получения полиэтилена и полипропилена. Сейчас значительная часть катализаторов для производства базовых полимеров закупается в дружественных странах. "Общий объем выпускаемых катализаторов составит более 1000 тонн в год, что позволит обеспечить технологическую независимость производства базовых полимеров в России, а также создаст возможности для поставок катализаторов в близлежащие регионы", - добавляется в сообщении. К текущему моменту полностью завершена разработка проектной документации для строительства первой линии - производства хромовых катализаторов. Завершение строительства и запуск производства ожидается в 2027 году. В дальнейшем будут построены еще пять технологических линий, которые обеспечат выпуск двух типов металлоценовых катализаторов и двух типов титановых катализаторов. На шестой линии запустят производство силикагеля, используемого в качестве носителя для каталитических систем.

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сибур, планы, фабрика, катализатор