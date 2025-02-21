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СК возбудил дело по факту разжигания ненависти к армянам, русским и абхазам - 21.02.2025, ПРАЙМ
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СК возбудил дело по факту разжигания ненависти к армянам, русским и абхазам
СК возбудил дело по факту разжигания ненависти к армянам, русским и абхазам - 21.02.2025, ПРАЙМ
СК возбудил дело по факту разжигания ненависти к армянам, русским и абхазам
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разжигания ненависти к армянам, русским и абхазам, которые живут в Абхазии и имеют российское... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T00:02+0300
2025-02-21T00:02+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разжигания ненависти к армянам, русским и абхазам, которые живут в Абхазии и имеют российское гражданство, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. "В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти и вражды с угрозой применения насилия в отношении проживающих в Республике Абхазия армян, русских и абхазов, имеющих гражданство Российской Федерации (пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ)", - сообщила она. Отмечается, что не позднее 16 февраля отдельные лица в интернете публично призывали к преследованию граждан упомянутых национальностей. Призывы содержали высказывания, обосновывающие и утверждающие необходимость массовых репрессий, совершения других противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении представителей армянской нации. Кроме того, исследуются и другие эпизоды. "Организовано проведение комплекса следственных действий, направленных на проверку причастности к совершенному преступлению Энвера Бганбы, Юрия Ванабы, Дмитрия Ардзинбы, Геннадия Айбы, Гочи Пилии, Масика Шакрыла и других лиц", - добавила Петренко.
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общество , россия, москва, абхазия, рф, ск рф
Общество , РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, АБХАЗИЯ, РФ, СК РФ
00:02 21.02.2025
 
СК возбудил дело по факту разжигания ненависти к армянам, русским и абхазам

СК возбудил дело по факту разжигания ненависти к армянам, русским и абхазам в Абхазии

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разжигания ненависти к армянам, русским и абхазам, которые живут в Абхазии и имеют российское гражданство, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти и вражды с угрозой применения насилия в отношении проживающих в Республике Абхазия армян, русских и абхазов, имеющих гражданство Российской Федерации (пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ)", - сообщила она.
Отмечается, что не позднее 16 февраля отдельные лица в интернете публично призывали к преследованию граждан упомянутых национальностей. Призывы содержали высказывания, обосновывающие и утверждающие необходимость массовых репрессий, совершения других противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении представителей армянской нации. Кроме того, исследуются и другие эпизоды.
"Организовано проведение комплекса следственных действий, направленных на проверку причастности к совершенному преступлению Энвера Бганбы, Юрия Ванабы, Дмитрия Ардзинбы, Геннадия Айбы, Гочи Пилии, Масика Шакрыла и других лиц", - добавила Петренко.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯМОСКВААБХАЗИЯРФСК РФ
 
 
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