https://1prime.ru/20250221/sk-855119932.html
СК возбудил дело по факту разжигания ненависти к армянам, русским и абхазам
СК возбудил дело по факту разжигания ненависти к армянам, русским и абхазам - 21.02.2025, ПРАЙМ
СК возбудил дело по факту разжигания ненависти к армянам, русским и абхазам
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разжигания ненависти к армянам, русским и абхазам, которые живут в Абхазии и имеют российское... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T00:02+0300
2025-02-21T00:02+0300
2025-02-21T00:02+0300
общество
россия
экономика
москва
абхазия
рф
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855119932.jpg?1740085335
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разжигания ненависти к армянам, русским и абхазам, которые живут в Абхазии и имеют российское гражданство, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти и вражды с угрозой применения насилия в отношении проживающих в Республике Абхазия армян, русских и абхазов, имеющих гражданство Российской Федерации (пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ)", - сообщила она.
Отмечается, что не позднее 16 февраля отдельные лица в интернете публично призывали к преследованию граждан упомянутых национальностей. Призывы содержали высказывания, обосновывающие и утверждающие необходимость массовых репрессий, совершения других противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении представителей армянской нации. Кроме того, исследуются и другие эпизоды.
"Организовано проведение комплекса следственных действий, направленных на проверку причастности к совершенному преступлению Энвера Бганбы, Юрия Ванабы, Дмитрия Ардзинбы, Геннадия Айбы, Гочи Пилии, Масика Шакрыла и других лиц", - добавила Петренко.
москва
абхазия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, москва, абхазия, рф, ск рф
Общество , РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, АБХАЗИЯ, РФ, СК РФ
СК возбудил дело по факту разжигания ненависти к армянам, русским и абхазам
СК возбудил дело по факту разжигания ненависти к армянам, русским и абхазам в Абхазии
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разжигания ненависти к армянам, русским и абхазам, которые живут в Абхазии и имеют российское гражданство, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти и вражды с угрозой применения насилия в отношении проживающих в Республике Абхазия армян, русских и абхазов, имеющих гражданство Российской Федерации (пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ)", - сообщила она.
Отмечается, что не позднее 16 февраля отдельные лица в интернете публично призывали к преследованию граждан упомянутых национальностей. Призывы содержали высказывания, обосновывающие и утверждающие необходимость массовых репрессий, совершения других противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении представителей армянской нации. Кроме того, исследуются и другие эпизоды.
"Организовано проведение комплекса следственных действий, направленных на проверку причастности к совершенному преступлению Энвера Бганбы, Юрия Ванабы, Дмитрия Ардзинбы, Геннадия Айбы, Гочи Пилии, Масика Шакрыла и других лиц", - добавила Петренко.