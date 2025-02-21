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В Молдавии заблокировали Telegram-канал агентства Sputnik Молдова

В Молдавии заблокировали Telegram-канал агентства Sputnik Молдова - 21.02.2025, ПРАЙМ

В Молдавии заблокировали Telegram-канал агентства Sputnik Молдова

Telegram-канал агентства Sputnik Молдова заблокирован в Молдавии, сообщения о блокировке появились в пятницу вечером, передает корреспондент РИА Новости. | 21.02.2025, ПРАЙМ

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2025-02-21T22:50+0300

2025-02-21T22:50+0300

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молдавия

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блокировка

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КИШИНЕВ, 21 фев – ПРАЙМ. Telegram-канал агентства Sputnik Молдова заблокирован в Молдавии, сообщения о блокировке появились в пятницу вечером, передает корреспондент РИА Новости. Представители СМИ пока не прокомментировали ситуацию. Власти Молдавии также не уточнили причины блокировки. В октябре 2024 года молдавские власти заблокировали доступ к Telegram-каналам лидера блока "Победа" Илана Шора, депутатов парламента от этого блока Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василия Боли, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул. Под ограничение также попали каналы автономной некоммерческой организации "Евразия", культурного центра Молдавии в Москве, оппозиционного блока "Победа" и его молодежного крыла, а также ряда молдавских СМИ – TV6, MD24 и "Гагаузская республика". В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре 2023 года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры. В конце сентября 2024 года Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.

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молдавия, sputnik, блокировка