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Reuters: Россия может уступить часть замороженных средств для Украины
Reuters: Россия может уступить часть замороженных средств для Украины - 21.02.2025, ПРАЙМ
Reuters: Россия может уступить часть замороженных средств для Украины
Российская Федерация может уступить часть из замороженных на Западе $300 млрд ЦБ РФ для восстановления Украины. Об этом сообщается в материале информагентства... | 21.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-21T23:49+0300
2025-02-21T23:49+0300
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экономика
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МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Российская Федерация может уступить часть из замороженных на Западе $300 млрд ЦБ РФ для восстановления Украины. Об этом сообщается в материале информагентства Reuters со ссылкой на источники.По данным источников агентства, Российская Федерация может предложить использовать существенную часть замороженных средств Банка России (главным образом гособлигации стран Европы, США и Великобритании, которые хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear) для восстановления Украины в рамках будущего мирного соглашения.При этом главное условие России, как передает Reuters, заключается в том, чтобы средства, которые она готова уступить, были потрачены на восточной территории Украины, перешедшие в ходе СВО под контроль РФ.Reuters утверждает, что Российская Федерация может согласиться уступить на эти цели до двух третей замороженных активов (около $200 млрд - прим. ред.), но при условии гарантий подотчетности.
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Reuters: Россия может уступить часть замороженных средств для Украины
Reuters: РФ может уступить часть замороженных 300 млрд долларов ЦБ для Украины
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ.
Российская Федерация может уступить часть из замороженных на Западе $300 млрд ЦБ РФ для восстановления Украины. Об этом сообщается в материале информагентства Reuters
со ссылкой на источники.
По данным источников агентства, Российская Федерация может предложить использовать существенную часть замороженных средств Банка России (главным образом гособлигации стран Европы, США и Великобритании, которые хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear) для восстановления Украины в рамках будущего мирного соглашения.
При этом главное условие России, как передает Reuters, заключается в том, чтобы средства, которые она готова уступить, были потрачены на восточной территории Украины, перешедшие в ходе СВО под контроль РФ.
В Euroclear ожидают снижения доходов от замороженных в ЕС активов России
Reuters утверждает, что Российская Федерация может согласиться уступить на эти цели до двух третей замороженных активов (около $200 млрд - прим. ред.), но при условии гарантий подотчетности.